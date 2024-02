Nora Krugs Graphic Novel "Im Krieg"

Nora Krug lebt und arbeitet als Illustratorin und Autorin in New York. Für ihr 2018 erschienenes Buch "Heimat: Ein deutsches Familienalbum" erhielt sie zahlreiche Preise. Nach Putins Angriff auf die Ukraine hat sie das Projekt Kriegstagebücher gestartet. Jede Woche ist sie in Kontakt mit einer Journalistin in der Ukraine und einem Künstler in St. Petersburg. Sie tauschen Nachrichten aus, was der Krieg mit ihnen und ihrem Alltag macht – dies und jenseits der Frontlinie. Im ersten Kriegsjahr verfasst Nora Krug jede Woche aus den Textnachrichten der ukrainischen Journalistin und des russischen Künstlers je eine Tagebuchseite und stellt sie gegenüber. Nora Krugs Illustrationen sind zurückhaltend. Das Narrativ soll im Vordergrund stehen. Krug will zeigen, was der Krieg mit Menschen macht. Wir haben sie getroffen.