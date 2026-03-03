"Thälmann vor allen - Deutschlands unsterblicher Sohn", heißt es in dem bekannten Arbeiterkampflied. Es wird seit 35 Jahren nicht mehr gesungen. Mit dem Ende der DDR verschwand auch der einstige KPD-Vorsitzende aus den Schulbüchern, dem öffentlichen Gedenken und wohl auch aus den Köpfen der Menschen. Doch auf vielen Straßen und Plätzen hält sich der Name Ernst Thälmann seit mehr als 35 Jahren beharrlich. Warum eigentlich? Das fragt sich die SED-Opferbeauftragte des Bundestages, Evelyn Zupke, und startete eine Initiative zur Umbenennung jener Straßen und Plätze, die Namen von Ernst Thälmann, Wilhelm Pieck oder Otto Grotewohl tragen. Die ständige Präsenz dieser Namen würde bei den Opfern der SED-Herrschaft schmerzhafte Erinnerungen auslösen, so Zupke. Was aber hat Ernst Thälmann mit den Opfern der SED-Diktatur zu tun? Das fragen sich vermutlich manche Bürgermeister. Die Umbenennung von Straßen ist kommunale Angelegenheit, und es wird interessant zu erfahren, wie Bürgermeister und Bewohner vor Ort auf die Initiative der SED-Opferbeauftragten reagieren.