Anlass für die Sondersitzung der Trägergesellschaft war der Auftritt des syrisch-palästinensischen Regisseurs Abdallah Alkhatib, der bei dem Filmfestival mit einem Preis ausgezeichnet worden war. Er hatte in seiner Dankesrede der Bundesregierung vorgeworfen, "Partner des Völkermords in Gaza zu sein". Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) verließ die Veranstaltung deshalb aus Protest. Bereits während des Festivals hatte ein offener Brief von rund 80 Filmschaffenden, darunter die britische Schauspielerin Tilda Swinton, die Berlinale wegen "institutionellen Schweigens" zum Gaza-Krieg kritisiert. Auch Äußerungen von Jurypräsident Wim Wenders zur Rolle von Kunst und Politik hatten Kritik ausgelöst. Medienberichten, wonach Intendantin Tuttle deshalb abgelöst werden soll, war Weimer am 25. Februar im Kulturausschuss des Bundestages entgegengetreten.