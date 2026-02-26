Kultur
Berlinale im Stresstest
Die Themen der Sendung vom 26.02.2026: Berlinale in der Krise - Gespräch mit Katja Nicodemus, Hartmut Rosa, Jim Jarmuschs neuer Film, Marc Elsbergs Thriller "Eden".
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 26.02.2026
- 19:24 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Berlinale-Intendantin Tuttle unter Druck - Gespräch mit Katja Nicodemus
Die Zukunft der Internationalen Filmfestspiele Berlin und von Intendantin Tricia Tuttle ist weiterhin offen. Eine Krisensitzung des Aufsichtsrates der zuständigen Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH endete am 26. Februar ohne konkrete Ergebnisse. Die Gespräche über die Ausrichtung der Berlinale würden in den kommenden Tagen zwischen der Intendantin und dem Aufsichtsratsgremium fortgesetzt, teilte ein Sprecher von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) im Anschluss mit.
Anlass für die Sondersitzung der Trägergesellschaft war der Auftritt des syrisch-palästinensischen Regisseurs Abdallah Alkhatib, der bei dem Filmfestival mit einem Preis ausgezeichnet worden war. Er hatte in seiner Dankesrede der Bundesregierung vorgeworfen, "Partner des Völkermords in Gaza zu sein". Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) verließ die Veranstaltung deshalb aus Protest. Bereits während des Festivals hatte ein offener Brief von rund 80 Filmschaffenden, darunter die britische Schauspielerin Tilda Swinton, die Berlinale wegen "institutionellen Schweigens" zum Gaza-Krieg kritisiert. Auch Äußerungen von Jurypräsident Wim Wenders zur Rolle von Kunst und Politik hatten Kritik ausgelöst. Medienberichten, wonach Intendantin Tuttle deshalb abgelöst werden soll, war Weimer am 25. Februar im Kulturausschuss des Bundestages entgegengetreten.
Wir sprechen mit der Filmkritikerin Katja Nicodemus über die Zukunft der Berlinale.
Mehr zur Berlinale 2026
Vom Verschwinden des Spielraums
Sind Sie schon einmal in einer Warteschleife verzweifelt, weil eine KI-generierte Stimme Ihnen nur Auswahlmöglichkeiten anbot, die nicht zu Ihrem Problem passten? Unmerklich verändert sich derzeit der Charakter unseres Handelns. Immer mehr geben uns Algorithmen und Apps Entscheidungen vor. Auch als Kinder spielen wir nicht mehr frei mit Lego-Bausteinen, sondern: bauen nach vorgefertigten Anleitungen Dinge nach. So werden wir von Handelnden zu Vollziehenden – mit Folgen. Der Soziologe Hartmut Rosa mit einer Gegenwartsanalyse: "Situation und Konstellation".
Jim Jarmuschs neuer Film "Father, Mother, Sister, Brother"
Ein Triptychon von Episoden um das Verhältnis erwachsener Kinder zu ihren Eltern. In New Jersey besucht ein Geschwisterpaar den verwitweten Vater und stellt fest, dass man einander nicht viel zu sagen hat. Ähnliches erleben zwei sehr unterschiedliche Schwestern mit ihrer großbürgerlichen Mutter in Dublin, während in der dritten Episode Zwillinge nach dem Tod der Eltern durch Paris fahren. Ruhig, ohne dramatische Zuspitzung und mit sanfter Melancholie erzählt der Film von distanzierten Eltern, befangenen Kindern und Verlusterfahrungen. Verbunden sind die drei Episoden durch gemeinsame, leicht variierte Motive, Korrespondenzen und Spiegelungen.
Marc Elsbergs neuer Thriller "Eden"
Was passiert, wenn Ökosysteme kippen und die Natur aus dem Gleichgewicht gerät? Österreichs Bestseller-Autor Marc Elsberg wagt in seinem neuen Thriller "Eden" einen düsteren Ausblick: In der Karibik attackiert ein Riesenkalmar vor den Augen einer Touristengruppe einen jungen Walhai. Das Planktonsterben hat den Tiefseebewohner an die Oberfläche getrieben. Tote Fischschwärme in den Weltmeeren. Sojaernte-Ausfälle in Südamerika samt Notschlachtungen von Millionen Nutztieren weltweit. Versteppung der Böden in Europa. Ein verheerender Staubsturm braut sich zusammen. In "Eden" zahlt die Menschheit ihren Preis für die jahrzehntelange Ausbeutung der Natur. Wir haben mit dem gebürtigen Wiener über sein neuestes Werk, Künstliche Intelligenz und das sechste große Artensterben gesprochen.