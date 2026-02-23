Social Media: Regulieren oder Verbieten?

Die festliche Gala am Abend des 21. Februar im Berlinale-Palast war auch von politischen Statements und der Debatte um das Verhältnis von Kunst und Politik geprägt, die die diesjährige Ausgabe des Festivals begleitet hatte. So warf etwa der syrisch-palästinensische Filmemacher Abdallah Alkhatib, der für seinen Debütfilm "Chronicles From the Siege" ausgezeichnet wurde, auf der Bühne mit Palästinensertuch und palästinensischer Flagge der Bundesregierung vor, einen Genozid Israels im Gazastreifen zu unterstützen. Der türkische Regisseur Emin Alper, Gewinner des Großen Preises der Jury für "Kurtulus" (Erlösung), erinnerte ebenfalls an die Palästinenser, aber auch an die Menschen im Iran, die Kurden und das türkische Volk und insbesondere die dort aus politischen Gründen Inhaftierten. Berlinale-Intendantin Tricia Tuttle sagte zum Abschluss der Gala, dass das Festival kein Ort des Stillseins sei. Das sei manchmal unbequem und werde kritisiert, aber es sei wichtig, dass es passiere. Die Berlinale verteidige das Recht eines jeden Menschen, seine Stimme zu erheben. Man stelle sich gegen jede Form von Diskriminierung, Rassismus und Entmenschlichung und schaffe Orte und Räume für Komplexität. Zu Beginn der Gala hatte Tuttle betont, dass die Berlinale als Festival die Konflikte nicht lösen könne.