Kultur
"Kulturzeit" vom 30.01.2026: Film gibt Gaza-Überlebenden eine Stimme
Die Themen der Sendung: Film "Qui vit encore", wie die Bilder des Krieges aushalten, Gespräch mit Marion G. Müller, Elias Hirschl "Schleifen", ewig Leben durch KI, Dominique Grandjean.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 30.04.2026
Die Themen der Sendung:
Film "Qui vit encore" über palästinensische Geflüchtete
Eine skizzenhafte Kreidekarte mit den Umrissen von Gaza und neun palästinensische Geflüchtete - eine Ärztin, ein Musiker, eine Influencerin, Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Film "Qui vit encore" lässt sie alle zu Wort kommen. Sie erzählen von ihrem Leben im Gazastreifen vor dem Krieg und von ihrer Flucht. Aber auch von ihrer tiefen Verbundenheit mit ihrer Heimat, der Familie und den Freunden. Ihr früheres Leben liegt in Schutt und Asche, doch indem die Geflüchteten das Erlebte teilen, finden sie zu sich und ins Leben zurück. Der preisgekrönte Dokumentarfilm des Schweizer Filmemachers Genevois Nicolas Wadimoff ist in ausgewählten Kinos in der Schweiz zu sehen.
Das Leiden anderer betrachten - Gespräch mit Marion G. Müller
Ob Ukraine, Gaza, Sudan oder Iran - täglich sehen wir brutale Bilder aus unterschiedlichen Kriegen und Konflikten. Welche Wirkung haben diese Bilder auf uns? Das fragen wir Marion G. Müller. Die Medienwissenschaftlerin erforscht die Wirkung von Kriegsbildern auf Unbeteiligte, sowie das Verhältnis von Bildern und Empathie.
"Schleifen" - Elias Hirschls Roman über die Macht der Sprache
Elias Hirschl zählt zu den bekanntesten österreichischen Autoren der jüngeren Generation. Der 1994 in Wien geborene Autor, Poetry-Slammer und Musiker legt mit seinem neuen Roman "Schleifen" jetzt ein wildes Ideenfeuerwerk vor: Alles dreht sich darin um die Macht der Sprache, um ihre Großartigkeit wie Grausamkeit. Im Zentrum des Romans stehen eine Sprachphilosophin und ein Mathematiker, die eine perfekte Sprache für alle erschaffen wollen.
Ewiges Leben durch KI
Immer mehr Menschen übertragen Ihre Gedanken, Gefühle und Geschichten an eine künstliche Intelligenz, um um nach ihrem Tod als KI weiter zu existieren. Den Sterbenden hilft das oft, für Hinterbliebene kann das aber auch belastend sein. Wir sprechen mit Anbietern, Angehörigen und Experten.
Zum Tod von Dominique Grandjean
Der Schweizer Musiker und Komponist Dominique Grandjean gründete in den 1970er-Jahren die Rockbands Taxi und Hertz, mit denen er die Szene in der Schweiz prägte. 1977 entstand mit Taxi der Song "Campari Soda", ein melancholischer Evergreen, der heute als einer der wichtigsten Schweizer Mundarttitel gilt, obwohl er damals kaum Beachtung fand und erst später in Coverversionen Kult wurde. Jetzt ist Grandjean im Alter von 81 Jahren gestorben.