Eine skizzenhafte Kreidekarte mit den Umrissen von Gaza und neun palästinensische Geflüchtete - eine Ärztin, ein Musiker, eine Influencerin, Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Film "Qui vit encore" lässt sie alle zu Wort kommen. Sie erzählen von ihrem Leben im Gazastreifen vor dem Krieg und von ihrer Flucht. Aber auch von ihrer tiefen Verbundenheit mit ihrer Heimat, der Familie und den Freunden. Ihr früheres Leben liegt in Schutt und Asche, doch indem die Geflüchteten das Erlebte teilen, finden sie zu sich und ins Leben zurück. Der preisgekrönte Dokumentarfilm des Schweizer Filmemachers Genevois Nicolas Wadimoff ist in ausgewählten Kinos in der Schweiz zu sehen.