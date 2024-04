Ein Social-Media-Clip denkt weiter, was das Medienhaus "Correctiv" im Januar aufgedeckt hat. AfD-Politiker und prominente Rechtsextremisten hatten im November 2023 an einem Geheimtreffen teilgenommen und einen "Masterplan" für Massenabschiebungen aus Deutschland besprochen. Der Hamburger Filmemacher Andreas Loff nahm dies zum Anlass, um mit Hilfe von KI ein Science-Fiction-Video über Deutschland unter einem autoritären Regime zu realisieren. Innerhalb von zehn Wochen produzierte er mit zwei Autoren und zahlreichen Co-Produzenten für rund 20.000 Euro den Clip "Oma, was war nochmal dieses Deutschland?". Insgesamt hat das Video rund 1,3 Millionen Aufrufe - es scheint einen Nerv zu treffen. Doch sind solche Horrorszenarien der richtige Weg, um vor der AfD zu warnen? Oder spielen sie der Partei in die Hände? Nachdem der deutsche Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach das Video empfohlen hatte ging es viral - die Kritik wuchs - die "Neue Zürcher Zeitung" sprach von "plumper Propaganda, über die sich die AfD freuen dürfte", die Macher wurden mit Hass und Häme überschüttet. Doch neben Drohmails gab es auch viel Zuspruch für ein Video, das letztlich keine Wahrheiten präsentieren will, sondern den rechtsextremen Kampfbegriff der "Remigration" mit eindringlichen Bildern entzaubert. Was kann es bewirken, fragen wir den Juristen Hendrik Cremer. Er arbeitet beim Deutschen Institut für Menschenrechte mit Schwerpunkt Rassismus und Rechtsextremismus.