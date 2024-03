Hip-Hop entstand 1973 in der New Yorker Bronx als kulturelle Ausdrucksform schwarzer und lateinamerikanischer Jugendlicher. Es war Spaß und zugleich Kritik an den vorherrschenden Strukturen. Bis heute hat Hip-Hop zahlreiche Innovationen in Musik, Mode, Technologie und der Kunst vorangetrieben. Die Ausstellung "The Culture" in der Kunsthalle Schirn in Frankfurt widmet sich in sechs Teilen dem globalen Phänomen Hip-Hop und seinem Einfluss auf die zeitgenössische Kunst. Wir haben uns die Ausstellung angesehen und eine der Kurator*innen, Andréa Purnell vom Saint Louis Art Museum, in Frankfurt getroffen.