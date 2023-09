Kulturkampf in Thüringen

"Finale. In Hamburg. Klaro." So kündigen "König Boris", "Dokter Renz" und "Björn Beton" ihren finalen Abgang an. 30 Jahre nach ihrem ersten Konzert im Haus der Jugend in Elmshorn, feiert Fettes Brot das letztes Konzert in der Hamburger Heimat. Ende August 2022 verkündete die Band ihre Auflösung sowie eine letzte Abschiedstournee. Diese endet nun mit zwei Konzerten auf der Trabrennbahn in Bahrenfeld. Davor spielte die Band überraschend nochmal zwei kleine Club-Konzerte am 28. und 29. August in der Markthalle in Hamburg, für alle Fans, die "Fettes Brot" nochmal "ganz nah" sehen wollen, wie sie auf ihrem Instagram-Account schreiben. Darüber hinaus wurde in der "Affenfaust Galerie" die Sonderausstellung zur Bandgeschichte ausgestellt. Wir haben sie uns angesehen und waren beim letzten Konzert der Band dabei.