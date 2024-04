Er gilt als leidenschaftlicher Verfechter der Europäischen Union, der sich seit Jahren literarisch mit der Idee eines demokratischen, geeinten Europas auseinandersetzt. Robert Menasse ist, wie er selbst sagt, ein Europa-Prediger. Im Sommer 2023 hat der österreichische Schriftsteller im Aachener Dom, in der Europastadt, ein Mahnwort mit dem Titel "Glaube an Europa" vorgetragen. Aber auch in seinen Romanen "Die Hauptstadt", wofür er mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden ist oder "Die Erweiterung" befasst sich der 69-Jährige engagiert mit der EU. Während die literarischen Stoffe von ihrem fantastischen Witz leben, wird in Interviews schnell klar: Menasse ist es mit seiner Brüssel-Liebe bitterernst. Kurz vor der Europawahl, die Anfang Juni stattfindet, legt der Autor mit seinem Buch "Die Welt von morgen" jetzt nach. Menasse besinnt sich dafür auf Stefan Zweig und seine Erinnerungen, die er kurz vor seinem Tod in "Die Welt von gestern" festgehalten hat.