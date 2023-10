Während am Morgen des 7. Oktober die islamistische Hamas von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begann, drangen gleichzeitig bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an. Bei dem schlimmsten Blutbad seit der israelischen Staatsgründung wurden mindestens 700 Menschen getötet und rund 2400 weitere verletzt. Nach Angaben des Rettungsdienstes Zaka wurden allein auf einem Festivalgelände im Grenzgebiet 260 Menschen ermordet. Mehr als 100 Israelis wurden in den Gazastreifen verschleppt, darunter auch Kinder, ältere Menschen und ganze Familien. Seitdem ist nichts mehr, wie es war: Die Entführungen wühlen die israelische Gesellschaft stärker auf als jede andere Krise in der jüngeren Geschichte des Landes. Was aus den Frauen, Männern, Mädchen und Jungen wird, ist ungewiss. Für die Hamas sind die Gefangenen ein wertvolles Druckmittel. Die Organisation hat bereits erklärt, dass sie im Austausch gegen die Israelis die Freilassung aller palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen anstrebt, von denen viele wegen tödlicher Angriffe auf Israelis verurteilt worden waren. Dies würde die Position der Hamas festigen und die Stärke und Legitimität der Palästinensischen Autonomiebehörde weiter schwächen.