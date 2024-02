Wenige Tage vor der Eröffnung der Berlinale schlägt die Einladung von AfD-Politikern zur Eröffnungsgala Wellen. Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek sprach im Interview mit dem Berliner "Tagesspiegel" (online) von einem "großen Dilemma". Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) verteidigte indes die Einladung von fachlich zuständigen AfD-Abgeordneten. Nach Medienberichten soll am Wochenende eine dreistellige Zahl von Filmschaffenden und anderen Personen in einem Brief gegen die Einladung von AfD-Politikern protestiert haben. Die Berlinale-Leitung reagierte darauf in sozialen Netzwerken mit der Ankündigung eines persönlichen Briefes an die Politiker. Demnach sollen "Menschen - auch Mandatsträger - die grundlegenden demokratischen Werten zuwiderhandeln" nicht willkommen sein. Rissenbeek betonte: "Wir setzen uns für demokratische Grundwerte und gegen Rechtsextremismus ein und unterstützen alle Demonstrationen und Initiativen gegen rechts. Aber wir respektieren es, wenn die Kulturstaatsministerin und der Berliner Senat ihre Kartenkontingente an demokratische Mandatsträger vergeben, auch wenn sie von der AfD sind."