Kultur
Die neue rechte Jugend
Die Themen der Sendung vom 21.04.2026: Rechte Jugendkulturen - Gespräch mit Justus Bender, "Rosebush Pruning", Fest-Etage im Dresdner Residenzschloss eröffnet, Sienna Spiro.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 21.04.2026
- 19:23 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Rechte Jugendorganisation - Gespräch mit Justus Bender
Eine neue Jugendorganisation tritt auf die Bühne der deutschen Politik und sie kommt von rechts. Die AfD präsentierte im November 2025 ihren frisch gegründeten Jugendverband, offiziell ein Neuanfang, inhaltlich ein vertrautes Echo der vergangenen Jahre. Der Name "Generation Deutschland" ist neu, die Ambitionen sind groß, doch hinter den Kulissen laufen bereits die alten Debatten darüber, wie radikal diese Jugend eigentlich sein soll. Traditionell schießen Jugendorganisationen über die politischen Ziele ihrer Mutterparteien hinaus. Bei demokratischen Parteien ist das zumeist kein Problem, bei der AfD schon. Denn diese wird vom Verfassungsschutz beobachtet und eine ihr angeschlossene Jugendorganisation könnte weiteres Futter für ein Parteiverbot liefern.
Wir schauen uns die jungen Köpfe an, die jetzt vorpreschen. Viele kommen aus der früheren "Jungen Alternative", manche haben sich in identitären oder neurechten Kreisen sozialisiert, andere tauchten bei "patriotischen" Events zwischen Dresden, Cottbus und Erfurt auf. Ihre Biografien erzählen von einer Szene, die nie wirklich verschwunden ist, sondern sich neu sortiert. Politische Inhalte werden in Memes gegossen, in Clips, in eine Ästhetik, die jugendliche Unruhe und rechte Ideologie zusammenklebt.
Wir sprechen mit dem Autor Justus Bender ("Was will die AfD? Eine Partei verändert Deutschland" und "Der Plan. Strategie und Kalkül des Rechtsterrorismus").
Mehr zum Tema
Kinostart "Rosebush Pruning"
Ab wann wird Reichtum obszön? Wenn jemand extrem reich ist, heißt es, er sei "pervers reich". Aber wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Das hervorragende Starensemble (Elle Fanning, Callum Turner, Jamie Bell, Pamela Anderson) der Sozialsatire "Rosebush Pruning" führt das maliziös vor. Denn die Mitglieder dieser toxischen Familie haben nie ernsthaft arbeiten müssen. Aus Langeweile denken sie sich fiese Gemeinheiten aus bis Grausamkeit und Exzess aus dem Ruder laufen. Höchster Reichtum trifft auf moralische Verkommenheit. Regisseur Karim Ainouz sieht in seiner bitterbösen Satire eine Studie über menschliche Abgründe und die Ursachen für Faschismus. Denn der, so der Regisseur, entstehe durch extreme Ungleichheit.
Fest-Etage im Dresdner Schloss rekonstruiert
Mehr als 80 Jahre nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ist die Fest-Etage im Dresdner Residenzschloss fertig rekonstruiert worden. Von nun an können Besucherinnen und Besucher die üppigen Repräsentationsräume der sächsischen Könige komplett besichtigen. Zuletzt waren für rund 21 Millionen Euro der Große Ballsaal und der sogenannte Propositionssaal saniert worden. Beide Räume sind im Stil des Historismus gestaltet. Dort wird nun die neue Dauerausstellung "Masken und Kronen" zur barocken Festkultur und höfischen Machtrepräsentation im kurfürstlichen Sachsen präsentiert. Im Propositionssaal wurde 1831 die erste sächsische Verfassung überreicht.
Im Januar waren die beiden Festsäle nach dreijähriger aufwendiger Rekonstruktion an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zur Nutzung übergeben worden. Die Fertigstellung gilt als ein weiterer bedeutender Meilenstein beim Wiederaufbau des Dresdner Schlosses, das in der DDR-Zeit als Ruine im historischen Stadtzentrum stand. Der Abschluss der Arbeiten an dem Denkmal wird für 2028 erwartet. Bund und Land investieren voraussichtlich rund 407 Millionen Euro in das Projekt.
Sienna Spiro - vom Badezimmer in die Charts
Sienna Spiro ist erst 19 Jahre alt, doch ihre Stimme klingt, als käme sie aus einer anderen Zeit: rau, tief, unverwechselbar. Ein Timbre, das mehr an die Soulclubs der 1960er erinnert als an das Internetzeitalter. Ihre musikalische Sozialisation erklärt das: Spiro wuchs mit den Platten von Aretha Franklin, Nina Simone, Marvin Gaye, Billie Holiday und Frank Sinatra auf, die ihr Vater ihr schon als Kind vorspielte. Diese Mischung aus Jazz, Soul und frühem R&B prägt auch heute noch ihre Klangwelt. Bekannt wird sie durch intime TikTok‑Clips, die sie auf dem Badezimmerboden aufnimmt, eine bewusste Gegenästhetik zu glattpolierten Musikvideos. Ihr Debüt‑EP "Sink Now, Swim Later" ist gerade erschienen und verankert sie endgültig als Stimme, die man nicht überhören kann. Wir haben die junge Sängerin in Berlin getroffen.