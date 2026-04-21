Die neue rechte Jugend

Sienna Spiro ist erst 19 Jahre alt, doch ihre Stimme klingt, als käme sie aus einer anderen Zeit: rau, tief, unverwechselbar. Ein Timbre, das mehr an die Soulclubs der 1960er erinnert als an das Internetzeitalter. Ihre musikalische Sozialisation erklärt das: Spiro wuchs mit den Platten von Aretha Franklin, Nina Simone, Marvin Gaye, Billie Holiday und Frank Sinatra auf, die ihr Vater ihr schon als Kind vorspielte. Diese Mischung aus Jazz, Soul und frühem R&B prägt auch heute noch ihre Klangwelt. Bekannt wird sie durch intime TikTok‑Clips, die sie auf dem Badezimmerboden aufnimmt, eine bewusste Gegenästhetik zu glattpolierten Musikvideos. Ihr Debüt‑EP "Sink Now, Swim Later" ist gerade erschienen und verankert sie endgültig als Stimme, die man nicht überhören kann. Wir haben die junge Sängerin in Berlin getroffen.