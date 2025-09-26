Der Schriststeller und Publizist mit jüdischen Wurzeln Max Czollek und die Autorin und Moderatorin Hadija Haruna-Oelker, die sich seit Jahren mit den Themen Rassismus- und Diversitätsforschung befasst, sind Freunde. Jetzt haben sie einen Dialog in Buchform herausgebracht: "Alles auf Anfang. Auf der Suche nach einer neuen Erinnerungskultur". Im Erstarken der AfD sehen sie ein Scheitern der bisherigen Erinnerungskultur. "Diese Gesellschaft muss sich der Einsicht stellen, dass die Erzählung von der Überwindung der eigenen Gewaltgeschichte vor allem das war: eine gute Story.", schreiben sie. Denn sie sehen diese Gewalt weiter wirken und die Rede von der deutschen Erinnerungskultur als leere Hülle. Der Autor und Auschwitz-Überlebende Primo Levi sagte: "Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen". Darin liege der Kern dessen, was sie zu sagen haben – schreiben Czollek und Haruna-Oelker. Sie schreiben auch von ihrer Unruhe und der Angst, die sie aus eigener Erfahrung kennen. Weil sie Teil einer Minderheit sind. Die beiden wollen mitgestalten, sich zur Gleichheit im Unterschiedlichsein bekennen und den Schmerz als auch das Empowerment als Bestandteil einer neuen demokratischen Erinnerungskultur etablieren. Wir sprechen mit den beiden im Studio.