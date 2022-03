Musiker*innen im Zoom-Gespräch

Wir haben mit prominenten Rock- und Popmusikern über die Corona-Zeit gesprochen. Die Pandemie hat auch viele Musiker*innen innehalten lassen: Was ist wichtig im Leben? In Zoom-Gesprächen erzählen sie davon, was sie wirklich beschäftigt und wie die Musik den Lockdown für sie erträglicher gemacht hat. Von Elton John, Moby und Coldplay über Chuck D, Dave Gahan, Tori Amos und von Celeste, Alessia Cara, Barbara Pravi bis zu Wolf Alice, The War on Drugs und Passenger.