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Zoom In: Stars im Interview

Kultur -

Rapper Apsilon im Interview über "Glanz Null"

Auf seinem neuen Album "Glanz Null" zeigt sich Apsilon gesellschaftskritisch und introspektiv, aber auch kämpferisch und hoffnungsvoll.

Sendungsbereich:
Kulturzeit

Musiker*innen im Gespräch

Wir haben mit prominenten Rock- und Popmusikern gesprochen. Was ist wichtig im Leben? In Interviews und Zoom-Gesprächen erzählen sie davon, was sie wirklich beschäftigt und was die Musik ihnen bedeutet.

Live-Konzerte

Sendetypical Pop around the clock
Kultur -

Pop Around the Clock

Pop, Rock, Funk & Soul - zum Sehen, Hören, Tanzen, wann und wo Du willst.

Sendungsbereich:
Pop Around the Clock

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