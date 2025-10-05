Kultur
3sat auf der Buch Wien 2025
Die Herbst- und Vorweihnachtszeit ist auch Buchzeit und so geht es rechtzeitig in das 17. Jahr der großen Wiener Bücherschau Buch Wien (12.-16.11.). Auch 2025 findet die Wiener Buchmesse auf dem Gelände der Messe Wien statt, erstmals in 2 Hallen, eingebettet wieder in ein Lesefestival, das Veranstaltungsorte in der ganzen Stadt mit einschließt. Neben Lesungen, Podiumsdiskussionen und Autorengesprächen auf den mittlerweile neun Messebühnen, u.a. in der noch größeren Science-Lounge und der neu geschaffenen Bühne für Young Adult-Literatur sowie in der 3sat-Lounge bietet das Festival das Neueste und Spannendste aus der Welt der Bücher.
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 30.11.2026
Bereits am 12. November geht es am Eröffnungsabend der Buch Wien mit einer Langen Nacht der Bücher los.
Im Beisein von Andreas Babler, Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport und Veronica Kaup-Hasler, Kulturstadträtin der Stadt Wien sowie weiterer Prominenz aus Politik und der Literaturszene wird die diesjährige Eröffnungsrede die Kulturjournalistin und Publizistin Shila Behjat halten.
Shila Behjat ist Journalistin, Publizistin und TV-Moderatorin und eine neue wesentliche Stimme des Feminismus. Die Deutsche mit iranischen Wurzeln studierte Rechtswissenschaften in Hamburg und Paris, war Korrespondentin in London, lebte als freie Journalistin in Indien und berichtete für das Frauenportal "aufeminin.com" von der UN-Frauenrechtskommission. Als Kulturredakteurin bei ARTE verantwortet sie Dokumentationen und neue Formate.
Ihr Buchdebüt "Söhne großziehen als Feministin" erregte 2024 ebenso großes Aufsehen wie ihr zweites Buch "Frauen und Revolution", das im Frühjahr erschienen ist und sich den Protagonistinnen gesellschaftlicher Wandlungsprozesse und weltweiter Demokratiebewegungen widmet.
Shila Behjats Festrede zur Buch Wien greift dieses Thema auf und trägt den Titel "Das weibliche Gesicht des Wandels".
Im Mittelpunkt der großen Eröffnungsnacht stehen spannende Bühnengespräche mit der Schriftstellerin Vea Kaiser, Thomas Brezina und Dr. Bitch Ray sowie eine Diskussion mit Valerie Huber, Roger Hackstock und Jacob Beautemps zu den Themen Nachhaltigkeit, Zuversicht in schwierigen Zeiten und innovative Lösungen für Klimawandelfolgen.
In der heuer erstmals bespielten Halle C gibt es ein Pub Quiz rund um New Adult, BookTok, Romantasy & Co. und zum krönenden Abschluss nehmen die Science Busters mit gewohntem Witz und wissenschaftlicher Präzision das Ende unter die Lupe: von Apokalypse bis Artensterben, nüchtern, absurd und hochinformativ
Bachmannpreis meets Vienna
Bereits zum zweiten Mal stattet der Bachmannpreis der Buch Wien einen Besuch ab, die Vorfreude auf das Jubiläumsjahr 2026 ist groß.
Seit fast 50 Jahren stehen die "Tage der deutschsprachigen Literatur" im ORF-Landesstudio in Klagenfurt für öffentliches Wettlesen und offenen Diskurs über Literatur. Mit dem Ingeborg Bachmannpreis wird dabei alljährlich einer der renommiertesten Literaturpreise des deutschen Sprachraums vergeben.
Welchen Einfluss hat die Auszeichnung auf die Karrieren der Preisträger*innen, wie verarbeiten die Autor*innen den künstlerischen Konkurrenz-Kampf vor laufender Kamera? Und wie wurde und wird der öffentliche Wettbewerb und dessen Live-Übertragung auf 3sat in der medialen Berichterstattung aufgenommen? Was sagt die Literaturkritik zum "Bachmannpreis", dessen Namensgeberin im Juni 2026 ihren 100. Geburtstag feiern würde.
Diese und andere Fragen diskutiert Peter Fässlacher bei der Eröffnung der "Buch Wien" am 12. November in der 3sat-Lounge mit der Bachmannpreisträgerin 2025 Natascha Gangl und Jurorin Brigitte Schwens-Harrant, die Natascha Gangl zum Bachmannpreis eingeladen hatte, dem Bachmannpreisträger des Jahres 1995 Franzobel, Barbara Kadletz, Buchhändlerin und Bachmann-Groopie und anderen Gästen.
Moderation: Peter Fässlacher
Poetry Slam Nacht
Beim Fixpunkt Poetry Slam-Nacht treffen sich Slam-Poet:innen aus Belgien, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, der Schweiz und Österreich auf der Buch Wien zum wortgewandten Wettstreit um die Gunst des Publikums. Das Publikum entscheidet über Gefallen oder Nicht-Gefallen.
Die Moderation übernehmen wieder die östereichischen Poetry Slam-Ikonen Mieze Medusa & Markus Köhle.
Impressionen aus dem Vorjahr
Österreichischer Buchpreis
Zum bereits zehnten Mal wird am Montagabend, dem 10. November in den Praterateliers der Österreichische Buchpreis vergeben - erst da erfahren der/die Gewinner*in, wer sich über den mit 20.000 Euro dotierten Hauptpreis bzw. über den Debütpreis, der mit 10.000 Euro verbunden ist, freuen darf.
Auf der Shortlist zum diesjährigen österreichischen Buchpreis stehen Dimitré Dinev, Monika Helfer, Martin Prinz, Verena Staufer und Marlene Streeruwitz.
Um den Debütpreis 2025 in Höhe von 10.000 Euro rittern Anna Maschik, Michèle Yves Pauty und Miriam Unterthiner.
Am 13. November werden die Preisträgerinnen auf der Buch Wien anwesend sein und um 14.30 Uhr aus ihren ausgezeichneten Werken lesen
3sat-Lounge:
Ab 13. November begrüßen dann auch Ernst A. Grandits und Franziska Mayr-Keber namhafte Autoren und Autorinnen sowie Frischlinge der Literaturszene in der 3sat-Lounge.
Das Publikum darf sich auf spannende Gespräche mit der ehemaligen Jurorin bei den Tagen der Deutschsprachigen Literatur Daniela Strigl, Kris Lauwerys, ausgezeichnet mit dem österreichischen Staatspreis für literarische Übersetzung 2024, der für den Debütpreis nominierten Anna Maschik , dem Bestsellerautor Heinrich Steinfest sowie vielen anderen Autoren und Autorinnen wie der italienischen Autorin Laura Monzari und der aus Albanien stammenden Lindita Arapi freuen. Und auch das immer wichtiger werdende Genre Kurzgeschichte ist wieder vertreten, dieses Mal mit dem deutschen Journalisten, Literaturkritiker und Schriftsteller Volker Hage.
Das Programm in der 3sat-Lounge:
Donnerstag, 13. November 2025
-
14.00 Uhr
-
15.00 Uhr
-
16.00 Uhr
-
17.00 Uhr
Freitag, 14. November 2025
-
13.00 Uhr
-
14.00 Uhr
-
15.00 Uhr
-
16.00 Uhr
Samstag, 15. November 2025
-
13.00 Uhr
-
14.00 Uhr
-
15.00 Uhr
-
16.00 Uhr
-
17.00 Uhr
Sonntag, 16. November 2025
-
12.00 Uhr
-
13.00 Uhr
-
14.00 Uhr