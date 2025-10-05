3sat auf der Buch Wien 2025

Ingeborg-Bachmannpreis

Quelle: ZDF, ORF

Bereits zum zweiten Mal stattet der Bachmannpreis der Buch Wien einen Besuch ab, die Vorfreude auf das Jubiläumsjahr 2026 ist groß.



Seit fast 50 Jahren stehen die "Tage der deutschsprachigen Literatur" im ORF-Landesstudio in Klagenfurt für öffentliches Wettlesen und offenen Diskurs über Literatur. Mit dem Ingeborg Bachmannpreis wird dabei alljährlich einer der renommiertesten Literaturpreise des deutschen Sprachraums vergeben.



Welchen Einfluss hat die Auszeichnung auf die Karrieren der Preisträger*innen, wie verarbeiten die Autor*innen den künstlerischen Konkurrenz-Kampf vor laufender Kamera? Und wie wurde und wird der öffentliche Wettbewerb und dessen Live-Übertragung auf 3sat in der medialen Berichterstattung aufgenommen? Was sagt die Literaturkritik zum "Bachmannpreis", dessen Namensgeberin im Juni 2026 ihren 100. Geburtstag feiern würde.



Diese und andere Fragen diskutiert Peter Fässlacher bei der Eröffnung der "Buch Wien" am 12. November in der 3sat-Lounge mit der Bachmannpreisträgerin 2025 Natascha Gangl und Jurorin Brigitte Schwens-Harrant, die Natascha Gangl zum Bachmannpreis eingeladen hatte, dem Bachmannpreisträger des Jahres 1995 Franzobel, Barbara Kadletz, Buchhändlerin und Bachmann-Groopie und anderen Gästen.



Moderation: Peter Fässlacher