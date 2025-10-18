Hauptnavigation

Kultur

Die Literaturgala - Leidenschaft fürs Lesen

Karl Schlögel, Ursula Poznanski, Christian Berkel, Hanns-Josef Ortheil, Irina Scherbakowa und Caroline Wahl sind zu Gast bei Thea Dorn und Denis Scheck.

Deutschland 2025
Verfügbar
weltweit
bis 18.10.2026

Buchzeit

In guter Tradition richten ARD, ZDF und 3sat auch auf der Buchmesse 2025 eine international besetzte Literaturgala mit sechs renommierten Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus. 

Gemeinsame ARD ZDF 3sat-Bühne auf der Buchmesse

Nach der erfolgreichen Literaturgala 2024 mit herausragenden literarischen Persönlichkeiten wie Anne Applebaum, Frank Schätzing und Roberto Saviano gibt es in diesem Herbst eine Neuauflage mit weiteren Größen des Literaturbetriebs - in TV und Mediatheken. Als Gesprächsgäste auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat: Karl Schlögel (Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels 2025), Ursula Poznanski, Christian Berkel, Hanns-Josef Ortheil, Irina Scherbakowa und Caroline Wahl.  

Wieder präsentieren die Gastgeber Thea Dorn und Denis Scheck gemeinsam mit ihren Gästen deren aktuelle Werke und sprechen dabei nicht nur über Literatur und die Buchmesse – sondern auch über aktuelle Themen und Ereignisse. 

