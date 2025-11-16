Hauptnavigation

Ein Mann und eine Frau an einer Holztheke

erLesen Spezial - Buch Wien 2025

Erlesen meldet sich anlässlich der größten Buchmesse Österreichs – der Buch Wien – mit einer besonderen Spezialfolge.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.11.2025
10:15 - 10:45 Uhr

Moderator Heinz Sichrovsky blickt auf das Literaturereignis des Jahres samt der Verleihung des österreichischen Buchpreises und begrüßt unter anderem Erfolgsautorin Vea Kaiser (Bild oben).

Zwei Männer an einer Holztheke sitzend
Zu Gast ist Richard Schuberth, der in seinem neuen Roman „Der Paketzusteller“ die glitzernde, aber trügerische Welt der sozialen Medien kritisch beleuchtet.
Quelle: ORF/Felix Platzgummer

Ihr neuer Kriminalroman "Fabula Rasa" basiert auf einer wahren Begebenheit: Eine Buchhalterin erleichtert das Hotel, in dem sie arbeitet, um Millionen.

