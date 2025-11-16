Kultur
erLesen Spezial - Buch Wien 2025
Erlesen meldet sich anlässlich der größten Buchmesse Österreichs – der Buch Wien – mit einer besonderen Spezialfolge.
Produktionsland und -jahr:
-
Datum:
Sendetermin
- 16.11.2025
- 10:15 - 10:45 Uhr
Moderator Heinz Sichrovsky blickt auf das Literaturereignis des Jahres samt der Verleihung des österreichischen Buchpreises und begrüßt unter anderem Erfolgsautorin Vea Kaiser (Bild oben).
Ihr neuer Kriminalroman "Fabula Rasa" basiert auf einer wahren Begebenheit: Eine Buchhalterin erleichtert das Hotel, in dem sie arbeitet, um Millionen.
Ebenfalls zu Gast ist Richard Schuberth, der in seinem neuen Roman "Der Paketzusteller" die glitzernde, aber trügerische Welt der sozialen Medien kritisch beleuchtet.