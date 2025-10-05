Kultur
erLesen - Sendung vom 5. Oktober 2025
Mit Biss und Charme begrüßt Heinz Sichrovsky Prominente und Autorinnen und Autoren zum Literaturgespräch. Diesmal unter anderem auf der Gästeliste: Erfolgsautor Michael Köhlmeier und Hollywood-Regisseur Robert Dornhelm.
- Produktionsland und -jahr:
- Datum:
- Sendetermin
- 05.10.2025
- 10:05 - 10:35 Uhr
Die beiden verbindet seit Jahrzehnten eine tiefe Freundschaft - und nun auch ein Buch, das Köhlmeier über ihre gemeinsamen Wege verfasst hat. Es erzählt von Leben und Film, von Literatur und Geschichten, die aus einer langen Freundschaft gewachsen sind.
Auch Renate Welsh gehört zu den Legenden der deutschsprachigen Literatur. Vor kurzem ist Ihr neuaufgelegter Roman "Ich fall mir selbst ins Wort" erschienen.
Es ist eine Bearbeitung ihres Bestseller aus 2002. Eine liebevolle, nostalgische und notwendige Aufarbeitung der Vergangenheit.