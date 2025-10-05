Hauptnavigation

Das Bild zeigt drei Männer, die in einem gemütlich gestalteten Innenraum sitzen. Der Hintergrund besteht aus einer Steinwand, die mit Holzregalen dekoriert ist, auf denen Gläser stehen. In der Mitte des Bildes verläuft eine Bar aus Holz, hinter der sich eine geschlossene Holzschranktür befindet. Die drei Männer sind auf Barhockern platziert. Der Mann links hat graue Haare, trägt einen dunklen Anzug und schaut freundlich in die Kamera. Der Mann in der Mitte trägt ein schwarzes Hemd und eine schwarze Kappe, lächelt und hat seine Hände auf der Tischkante abgelegt. Der Mann rechts trägt eine dunkle Brille und eine schwarze Jacke. Er sitzt mit verschränkten Armen, hat einen ernsten, aber freundlichen Gesichtsausdruck. Die Beleuchtung ist warm und sorgt für eine einladende Atmosphäre. Insgesamt vermittelt das Bild den Eindruck eines informellen Gesprächs zwischen den drei Männern.

Kultur

erLesen - Sendung vom 5. Oktober 2025

Mit Biss und Charme begrüßt Heinz Sichrovsky Prominente und Autorinnen und Autoren zum Literaturgespräch. Diesmal unter anderem auf der Gästeliste: Erfolgsautor Michael Köhlmeier und Hollywood-Regisseur Robert Dornhelm.

05.10.2025
10:05 - 10:35 Uhr

Die beiden verbindet seit Jahrzehnten eine tiefe Freundschaft - und nun auch ein Buch, das Köhlmeier über ihre gemeinsamen Wege verfasst hat. Es erzählt von Leben und Film, von Literatur und Geschichten, die aus einer langen Freundschaft gewachsen sind.

Das Bild zeigt zwei Personen, die an einer hölzernen Theke sitzen. Die Theke ist aus einem dunklen Holz gefertigt und hat metallische Beine. Im Hintergrund sind Regale mit Gläsern zu sehen, die an einer Ziegelwand angebracht sind. Eine Person ist ein Mann mit grauen, kurzen Haaren und trägt einen dunklen Anzug. Er sitzt auf einem Barstuhl, lächelt leicht und sieht direkt in die Kamera. Die andere Person ist eine Frau mit kurzen, blonden Haaren, die einen schlichten, dunklen Blazer und ein weißes Oberteil trägt. Sie sitzt ebenfalls auf einem Barstuhl und hat die linke Hand auf der Theke abgelegt. Vor ihr steht ein Glas mit Wasser. Die gesamte Szene hat eine warme, einladende Atmosphäre und ist durch gezielte Beleuchtung gut ausgeleuchtet. Der Hintergrund ist eher neutral gehalten, sodass die beiden Personen im Vordergrund hervorgehoben werden.
Heinz Sichrovsky, Renate Welsh
Quelle: ORF III

Auch Renate Welsh gehört zu den Legenden der deutschsprachigen Literatur. Vor kurzem ist Ihr neuaufgelegter Roman "Ich fall mir selbst ins Wort" erschienen.

Es ist eine Bearbeitung ihres Bestseller aus 2002. Eine liebevolle, nostalgische und notwendige Aufarbeitung der Vergangenheit.

