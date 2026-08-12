Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Buchzeit
Buchzeit

Buchzeit

Zwiemal jährlich – anlässlich der Buchmessen in Frankfurt und Leipzig

Über die Sendung

Kultur -

Buchzeit von der Leipziger Buchmesse 2026

Vier neue Bücher erzählen von Liebe, Verlust, Mut und Erinnerung – bewegende Geschichten von Siri Hustvedt, Roberto Saviano, Elizabeth Strout und Judith Hermann werden vorgestellt.

Sendungsbereich:
Buchzeit

Das Buchzeit-Team

  • Eine Person mit Brille steht vor einem rosa Hintergrund mit dem weißen Schriftzug „BUCHZEIT“. Sie trägt ein dunkelblaues Oberteil. Das Porträt entstand im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2025 während der Aufzeichnung der Literatursendung „Buchzeit“ auf der Bühne von ARD, ZDF und 3sat.

    Literaturkritikerin

  • Ein Mann mit Brille steht vor einem rosa-roten Hintergrund mit dem weißen Schriftzug „BUCHZEIT“. Er trägt ein gestreiftes Hemd. Das Porträt wurde während der Frankfurter Buchmesse 2025 aufgenommen, im Rahmen der Aufzeichnung der Literatursendung „Buchzeit“ auf der Bühne von ARD, ZDF und 3sat.

    Literaturkritiker

  • Eine Person mit langen, gewellten Haaren steht vor einem rot-pink strukturierten Hintergrund mit dem weißen Schriftzug „BUCHZEIT“. Sie trägt ein dunkles Oberteil und blickt leicht nach oben. Das Porträt entstand im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2025 während der Aufzeichnung der Literatursendung „Buchzeit“ auf der Bühne von ARD, ZDF und 3sat.

    Literaturwissenschaftlerin

  • Eine Person mit Brille steht vor einem rosa-roten Hintergrund mit dem weißen Schriftzug „BUCHZEIT“. Sie trägt ein dunkelblaues Oberteil. Das Porträt entstand im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2025 während der Aufzeichnung der Literatursendung „Buchzeit“ auf der Bühne von ARD, ZDF und 3sat.

    Literaturwissenschaftler

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.