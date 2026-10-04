3sat auf der Buch Wien 2026

Helga Schubert

Quelle: Eddy Zimmermann-Rabauke Filmproduktion

Im Mittelpunkt der großen Eröffnungsnacht stehen spannende Bühnengespräche mit dem vielfach ausgezeichneten ungarischen Literaten und Literaturnobelpreisträger von 2025 László Krasznahorkai, der Bachmannpreisträgerin von 2020 Helga Schubert sowie eine Diskussion mit dem Historiker Philipp Blom und der Klimaökonomin Sigrid Stagl unter dem Titel "Mit Zuversicht durch eine strauchelnde Welt".



Dazu wird zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann einmalig ein Deutsch-Österreichischer Lyrikpreis vergeben, initiiert vom österreichischen Außenministerium und dem deutschen Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Der mit jeweils 15.000,-- Euro dotierte Preis wird an Ann Cotten und Esther Kinsky für ihre aktuellen Lyrik-Bände überreicht.



In der zum zweiten Mal bespielten Halle C lädt ein Pub Quiz rund um New Adult, BookTok, Romantasy & Co zum Mitspielen ein.



Und zum Abschluss der Eröffnungsnacht diskutieren die Influencerin Karin Teigl und die katholische Ordensfrau Melanie Wolfers unter dem Titel "Mut zur Freude" über die Frage, wie wir in unsicheren Zeiten Zuversicht bewahren - ohne Schönrederei der Wirklichkeit.