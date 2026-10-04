Kultur
3sat auf der Buch Wien 2026
Die Herbst- und Vorweihnachtszeit ist auch Buchzeit und so geht es rechtzeitig in das 18. Jahr der großen Wiener Bücherschau Buch Wien (25.-29.11.). Auch 2026 findet die Wiener Buchmesse auf dem Gelände der Messe Wien statt, wieder in 2 Hallen, eingebettet in ein Lesefestival, das Veranstaltungsorte in der ganzen Stadt mit einschließt. Neben Lesungen, Podiumsdiskussionen und Autorengesprächen auf den mittlerweile acht Messebühnen, u.a. auf der ORF-Bühne und der Bühne für Young Adult-Literatur sowie in der 3sat-Lounge bietet das Festival das Neueste und Spannendste aus der Welt der Bücher.
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 30.11.2027
Bereits am 25. November geht es am Eröffnungsabend der Buch Wien mit einer Langen Nacht der Bücher los.
Im Beisein von Andreas Babler, Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport und Veronica Kaup-Hasler, Kulturstadträtin der Stadt Wien, der KulturministerInnen aus Slowenien und Tschechien, dem Vizeaußenminister Ungarns sowie weiterer Prominenz aus Politik und der Literaturszene wird die diesjährige Eröffnungsrede Publizist, Philosoph und Jurist Michel Friedman halten.
Michel Friedman, 1956 geboren in Paris, ist Rechtsanwalt, Philosoph, Publizist und Moderator. Von 2000 bis 2003 war er stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland und Herausgeber der Wochenzeitung "Jüdische Allgemeine" sowie von 2001 bis 2003 Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses. Er engagiert sich gegen Rechtsradikalismus und für die Integration Geflüchteter.
Seit 2016 ist er Honorarprofessor und leitete bis 2022 das von ihm mitbegründete Center for Applid European Studies an der Goethe-Universität Frankfurt. Er moderiert u.a. die Sendung "Auf ein Wort" bei der Deutschen Welle sowie die Veranstaltungsreihen "Friedman im Gespräch" im Berliner Ensemble und "Denken ohne Geländer" im Jüdischen Museum Frankfurt am Main.
Er ist Träger der Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt und Herausgeber des jüdisch-liberalen Magazins "Aufbau".
Michel Friedmans Festrede zur Buch Wien trägt den Titel "Jeder ist jemand".
Große Eröffnungsnacht
Im Mittelpunkt der großen Eröffnungsnacht stehen spannende Bühnengespräche mit dem vielfach ausgezeichneten ungarischen Literaten und Literaturnobelpreisträger von 2025 László Krasznahorkai, der Bachmannpreisträgerin von 2020 Helga Schubert sowie eine Diskussion mit dem Historiker Philipp Blom und der Klimaökonomin Sigrid Stagl unter dem Titel "Mit Zuversicht durch eine strauchelnde Welt".
Dazu wird zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann einmalig ein Deutsch-Österreichischer Lyrikpreis vergeben, initiiert vom österreichischen Außenministerium und dem deutschen Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Der mit jeweils 15.000,-- Euro dotierte Preis wird an Ann Cotten und Esther Kinsky für ihre aktuellen Lyrik-Bände überreicht.
In der zum zweiten Mal bespielten Halle C lädt ein Pub Quiz rund um New Adult, BookTok, Romantasy & Co zum Mitspielen ein.
Und zum Abschluss der Eröffnungsnacht diskutieren die Influencerin Karin Teigl und die katholische Ordensfrau Melanie Wolfers unter dem Titel "Mut zur Freude" über die Frage, wie wir in unsicheren Zeiten Zuversicht bewahren - ohne Schönrederei der Wirklichkeit.
Bachmannpreis meets Vienna
Bereits zum dritten Mal stattet der Bachmannpreis der Buch Wien einen Besuch ab, anlässlich des Jubiläumsjahres "50 Jahre Bachmannpreis" gilt es Bilanz zu ziehen, aber auch einen Blick auf die Zukunft dieses einzigartigen Bewerbes zu werfen.
Seit mittlerweile 50 Jahren stehen die "Tage der deutschsprachigen Literatur" im ORF-Landesstudio in Klagenfurt für öffentliches Wettlesen und offenen Diskurs über Literatur.
Mit dem Ingeborg Bachmannpreis wird dabei alljährlich einer der renommiertesten Literaturpreise des deutschen Sprachraums vergeben.
Unter dem Titel "50 Jahre Bachmannpreis - Was war, was kommt!" wirft Peter Fässlacher gemeinsam mit Kinga Toth, sie wurde 2026 mit dem KELAG-Preis ausgezeichnet, Wolfgang Popp, normalerweise über die TDDL berichtend und heuer als Autor im Teilnehmerfeld, Barbara Frank, neue Verantwortliche für den Bewerb und Helga Schubert, Bachmannpreisträgerin von 2020, mehrfache Jurorin und 2026 Eröffnungsrednerin in Klagenfurt einen Blick auf dieses Jubiläumsjahr und 50 Jahre Literaturdiskurs sowie auf die Zukunft dieses einzigartigen Kultur-Events.
3sat strahlt diesen Talk am 12.12.2026 um 12.15 Uhr aus.
Poetry Slam Nacht
Beim Fixpunkt Poetry Slam-Nacht treffen sich Slam-Poet:innen aus Belgien, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, der Schweiz und Österreich auf der Buch Wien zum wortgewandten Wettstreit um die Gunst des Publikums. Das Publikum entscheidet über Gefallen oder Nicht-Gefallen.
Die Moderation übernehmen wieder die östereichischen Poetry Slam-Ikonen Mieze Medusa & Markus Köhle.
Österreichischer Buchpreis
Zum bereits elften Mal wird am Montagabend, dem 23. November in den Praterateliers der Österreichische Buchpreis vergeben - erst da erfahren der/die Gewinner*in, wer sich über den mit 20.000 Euro dotierten Hauptpreis bzw. über den Debütpreis, der mit 10.000 Euro verbunden ist, freuen darf.
Auf der Shortlist zum diesjährigen österreichischen Buchpreis stehen Anna Baar, Birgit Birnbacher, Norbert Gstrein, Elias Hischl und Sabine Scholl.
Um den Debütpreis 2026 in Höhe von 10.000 Euro rittern Marlen Mairhofer, Nina Temann und David Vajda.
Am 26. November werden die PreisträgerInnen auf der Buch Wien anwesend sein und um 16.00 Uhr aus ihren ausgezeichneten Werken lesen.
3sat-Lounge:
Ab 26. November begrüßen dann auch Ernst A. Grandits und Franziska Mayr-Keber namhafte Autoren und Autorinnen sowie Frischlinge der Literaturszene in der 3sat-Lounge.
Das Publikum darf sich auf spannende Gespräche mit der Trägerin des Großen Österreichischen Staatspreises Anna Baar, Sandra Åslund, für ihre Schweden-Krimis bekannte Bestsellerautorin, Walter Grond, Künstlerischer Leiter der Europäischen Literaturtage, Tamara Štajner, Kelag-Preisträgerin bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur 2024 sowie vielen anderen Autoren und Autorinnen wie der Schauspielerin, Intendantin und Autorin Barbara Klein und dem mit dem Österreichischen Buchpreis 2020 ausgezeichneten Xaver Bayer freuen.
Das Programm in der 3sat-Lounge:
Donnerstag, 26. November 2026
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10.30 Uhr
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11.45 Uhr
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16.00 Uhr
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17.15 Uhr
Freitag, 27. November 2026
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10.30 Uhr
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11.45 Uhr
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13.00 Uhr
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14.15 Uhr
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15.45 Uhr
Samstag, 28. November 2026
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11.30 Uhr
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12.30 Uhr
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13.45 Uhr
-
15.00 Uhr
Sonntag, 29. November 2026
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12.00 Uhr
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13.15 Uhr