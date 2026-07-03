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Buch Wien

Lesungen, Podiumsdiskussionen und Autorengesprächen

Die Herbst- und Vorweihnachtszeit ist auch Buchzeit und so geht es rechtzeitig in das 17. Jahr der großen Wiener Bücherschau Buch Wien (12.-16.11.). Auch 2025 fand die Wiener Buchmesse auf dem Gelände der Messe Wien statt, erstmals in 2 Hallen, eingebettet wieder in ein Lesefestival, das Veranstaltungsorte in der ganzen Stadt mit einschließt. Neben Lesungen, Podiumsdiskussionen und Autorengesprächen auf den mittlerweile neun Messebühnen, u.a. in der noch größeren Science-Lounge und der neu geschaffenen Bühne für Young Adult-Literatur sowie in der 3sat-Lounge bietet das Festival das Neueste und Spannendste aus der Welt der Bücher.

Kultur -

3sat auf der Buch Wien 2025

Rechtzeitig zur Weihnachtszeit geht es in das 17. Jahr der großen Wiener Bücherschau Buch Wien.

Sendungsbereich:
Buch Wien
Das Bild zeigt eine Veranstaltungsbühne, die mit einem orangefarbenen Hintergrund dekoriert ist, auf dem die Wörter "Buch Wien", "Inspiration", "Austausch", "Debatte" und "Bildung" stehen. In der Mitte sitzen fünf Personen auf weißen, modernen Stühlen. Die erste Person auf der linken Seite hält eine Kamera und ist als Fotograf erkennbar. Neben ihm sitzt ein Mann mit einem Hut, der einen grau-gestreiften Pullover trägt. Rechts von ihm ist eine Frau mit langen, dunklen Haaren und einer schwarzhäutigen Bluse mit weißem Muster. In der Mitte sitzt ein Mann in schwarzer Kleidung, der ein Blatt Papier oder ein Notizbuch in der Hand hält und in die Runde blickt. Neben ihm sitzt eine Frau in einem glänzenden, burgunderfarbenen Oberteil und einer schwarzen Hose. Die letzte Person ist ein älterer Mann in schwarzem Outfit, der interessiert zuhört. Vor der Bühne sind Zuschauer zu sehen, die auf die Diskussion achten, einige klatschen. In der Ecke des Raumes befindet sich ein Lichtstrahler, der die Szene beleuchtet.
Kultur -

Buch Wien 20251/8

Feine Gesprächsrunde zum Thema Bachmannpreis mit Natascha Gangl, Brigitte Schwens-Harrant, Franzobel, Heinz Sichrovsky und Barbara Kadletz, moderiert von Peter Fässlacher.

Sendungsbereich:
Buch Wien
Quelle:
Quelle: ORF
Das Bild zeigt eine Veranstaltung während der Buchmesse "Buch Wien". Im Vordergrund befinden sich mehrere Personen auf einer Bühne, die in weißen Sesseln sitzen. Diese Personen scheinen an einer Diskussion oder einem Panel teilzunehmen. Hinter ihnen steht eine große, rote Wand mit dem Schriftzug "Buch Wien" sowie anderen Texten in weißer Schrift, die Themen wie Literatur, Inspiration und Bildung ansprechen. Im Publikum sitzen zahlreiche Menschen, die auf die Bühne schauen. Die Zuschauer sind auf schwarzen Stühlen und scheinen interessiert zuzuhören. Einige haben Notizen oder Getränke in den Händen. Im Hintergrund ist eine Kamera mit einem Kameramann positioniert, der die Veranstaltung aufnimmt. Die Atmosphäre wirkt lebhaft und engagiert, typisch für eine literarische Veranstaltung oder ein Festival.
Kultur -

Buch Wien 20252/8

Volles Haus bei der Sendungsaufzeichnung

Sendungsbereich:
Buch Wien
Quelle:
Quelle: ORF
Das Bild zeigt einen Stand auf einer Veranstaltung, vermutlich einer Buchmesse. Im Vordergrund stehen zwei orangefarbene Liegestühle mit einem Druck, der einen Text und eine Skizze zeigt. Hinter den Stühlen befindet sich ein grün gefärbter Teppich und ein Tisch, an dem eine Person sitzt, die ein Mikrofon und technische Geräte bedient. Links von dem Tisch steht eine Kamera auf einem Stativ, die auf die Szene gerichtet ist. Im Hintergrund hängt ein großes, hellblaues Banner mit dem Namen „INGEBORG BACHMANN“ und den Lebensdaten 1926-1973-2026. Daneben sind weitere Stände zu sehen, unter anderem mit der Aufschrift „Coffee to go“ auf einem großen Behälter. Die Umgebung ist hell erleuchtet, und es sind weitere Veranstaltungen oder Stände im Hintergrund sichtbar.
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Buch Wien 20253/8

Ein bisserl Bachmann-Flair muss sein!

Sendungsbereich:
Buch Wien
Quelle:
Quelle: ORF
Das Bild zeigt ein Publikum in einem großen Veranstaltungsraum. Im Vordergrund sind mehrere Personen in Sitzposition zu sehen, die auf eine Bühne oder einen Vortrag schauen. Die Zuschauer sind vielfältig, sowohl in Geschlecht als auch in Alter. Einige Personen haben Notizen oder Getränke in der Hand. Im Hintergrund sind große Banner mit verschiedenen Aufschriften und Logos sichtbar, darunter eines für die Ingeborg-Bachmann-Preise, das in dunkler Schrift auf hellem Grund steht. Weiterhin sieht man Kamerateams und Fotografen, die die Veranstaltung dokumentieren. Der Boden ist mit einem grauen Teppich bedeckt, und es sind mehrere rote Sitzwürfel im Raum verteilt. Die Raumbeleuchtung ist hell und es sind hohe Decken mit sichtbaren Trägern. Alles in allem vermittelt das Bild eine Atmosphäre der Aufmerksamkeit und des Interesses an der Veranstaltung.
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Buch Wien 20254/8

Interessiertes Publikum

Sendungsbereich:
Buch Wien
Quelle:
Quelle: ORF
Das Bild zeigt eine große Menschenmenge in einer Messehalle. Im Vordergrund sind mehrere Kinder und Jugendliche zu sehen, die in einer Reihe stehen und sich unterhalten. Einige von ihnen tragen bequeme Kleidung, wie Sweatshirts und weite Hosen. Hinter ihnen steht ein größerer Stand mit hellbraunen Wänden, der mit der Aufschrift „RÜCKZUGSORT MITTEN IM ALLTAG“ versehen ist. Im Hintergrund sind viele weitere Personen sichtbar, die durch die Halle gehen oder sich um verschiedene Stände gruppieren. Die Beleuchtung ist teilweise bunt, was auf eine lebhafte Atmosphäre hinweist. Die Halle hat hohe Wände und trägt den typischen Charakter von Messeveranstaltungen. Es sind keine spezifischen Orte oder Gebäude außerhalb der Messe zu erkennen.
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Buch Wien 20255/8

Viel Programm für Kinder und Jugendliche in der erstmals bespielten Halle C

Sendungsbereich:
Buch Wien
Quelle:
Quelle: ORF / 3sat
Das Bild zeigt einen Stand auf einer Buchmesse oder ähnlichen Veranstaltung. Im Hintergrund ist ein großes, farbenfrohes Banner mit der Aufschrift „HOUSE OF ROMANCE“ zu sehen, das in Pink- und Lila-Tönen gestaltet ist. Vor dem Banner befindet sich ein Tisch, der mit einer Vielzahl von Bücherstapeln bedeckt ist. Die Titel sind unterschiedlich, einige bieten bunte Cover. Auf der linken Seite des Tisches steht eine Pflanze in einem Topf. Vor dem Tisch sind mehrere Personen zu sehen, die die Bücher anschauen und durch Broschüren blättern. Die Kleidung der Personen ist leger, und sie scheinen interessiert an dem Angebot. Im Hintergrund sind weitere Stände und eine grüne Fahne sichtbar, die wahrscheinlich zu einem anderen Aussteller gehört. Der Boden des Standes ist mit grauem Teppich ausgelegt, und es gibt einen roten Teppich vor dem Tisch.
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Buch Wien 20256/8

Ein eigener Bereich für Young Adult und New Adult Literatur

Sendungsbereich:
Buch Wien
Quelle:
Quelle: ORF / 3sat
Das Bild zeigt eine Buchmesse oder eine ähnliche Veranstaltung in einer großen, modernen Halle. Der Boden ist mit grauem Teppich ausgelegt. In der Mitte des Bildes stehen mehrere Tischgruppen mit grünen Tischdecken, auf denen viele Bücher displayed sind. Vorne im Bild stehen zwei Personen im Gespräch. Die linke Person hat einen Rucksack auf dem Rücken und trägt ein kariertes Hemd, während die rechte Person eine hellblaue Jacke und einen Schal trägt. Neben ihnen ist eine dritte Person, die eine rote Bluse trägt und auf einen Tisch zeigt, auf dem Bücher liegen. Im Hintergrund sind weitere Besucher der Veranstaltung zu sehen, einige durchstöbern die Buchauslagen, während andere in Gespräche vertieft sind. An der Wand hängen große Banner oder Werbetafeln, und es gibt einige Ballons. Das Licht in der Halle ist hell und es gibt technische Installationen an der Decke.
Kultur -

Buch Wien 20257/8

Möglichkeit, die Bücher vor Ort zu kaufen

Sendungsbereich:
Buch Wien
Quelle:
Quelle: ORF / 3sat
Das Bild zeigt eine große Menschenmenge in einem Innenraum, der vermutlich eine Messe oder ein Festival beherbergt, mit dem Titel "Buch Wien" prominent an einer Wand. Die Bühne ist beleuchtet und mit einem Bildschirm ausgestattet, auf dem Informationen angezeigt werden. Im Vordergrund sind sowohl Männer als auch Frauen zu sehen, die sich in einer wartenden Position befinden; einige sind fotografierend, während andere in Gespräche vertieft sind. Die Zuhörer sitzen auf schwarzen Stühlen und zeigen eine Vielzahl von Haarfarben und -stilen, sowie unterschiedliche Kleidungsstücke. Die Atmosphäre wirkt lebhaft und erwartungsvoll, da viele Personen auf die Bühne blicken oder sich auf das Geschehen vorbereiten. Die Wände des Raumes sind schlicht und hell, während die beleuchteten Elemente in kräftigen Farben gestaltet sind, die eine ansprechende Umgebung schaffen.
Kultur -

Buch Wien 20258/8

Am Eröffnungsabend war viel los!

Sendungsbereich:
Buch Wien
Quelle:
Quelle: ORF

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