Die Herbst- und Vorweihnachtszeit ist auch Buchzeit und so geht es rechtzeitig in das 17. Jahr der großen Wiener Bücherschau Buch Wien (12.-16.11.). Auch 2025 fand die Wiener Buchmesse auf dem Gelände der Messe Wien statt, erstmals in 2 Hallen, eingebettet wieder in ein Lesefestival, das Veranstaltungsorte in der ganzen Stadt mit einschließt. Neben Lesungen, Podiumsdiskussionen und Autorengesprächen auf den mittlerweile neun Messebühnen, u.a. in der noch größeren Science-Lounge und der neu geschaffenen Bühne für Young Adult-Literatur sowie in der 3sat-Lounge bietet das Festival das Neueste und Spannendste aus der Welt der Bücher.