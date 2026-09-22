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Ein Portrait von einer Frau

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erLesen - Sendung vom 4. Oktober 2026

Heinz Sichrovsky empfängt in dieser Ausgabe von erLesen Superstars der Literaturbranche, Bestsellerautor Bernhard Aichner und die österreichische Staatspreisträgerin Anna Baar.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.10.2026
10:05 - 10:35 Uhr

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Ein Mann, mit kurzen Haaren, lacht und guckt an der Kamera vorbei
Bernhard Aichner
Quelle: fotowerk

Im August veröffentlicht Bernhard Aichner seine lang erwartete Fortsetzung der Totenfrau-Krimis "Die Rückkehr". Wieder geht es um Rache, Schuld und die dunklen Abgründe des Menschen.

Und ebenfalls zu Gast ist Anna Baar (Bild oben), die endlich wieder einen Roman veröffentlicht hat: "Amseln" lautet der Titel. Mit sprachlicher Präzision und großer poetischer Kraft erzählt sie von Beziehungen, Erinnerungen und den feinen Rissen, die sich durch ein Leben ziehen. Ein literarischer Blick auf das, was Menschen verbindet - und was sie voneinander trennt.

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