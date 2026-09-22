erLesen - Sendung vom 4. Oktober 2026

Bernhard Aichner

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Im August veröffentlicht Bernhard Aichner seine lang erwartete Fortsetzung der Totenfrau-Krimis "Die Rückkehr". Wieder geht es um Rache, Schuld und die dunklen Abgründe des Menschen.



Und ebenfalls zu Gast ist Anna Baar (Bild oben), die endlich wieder einen Roman veröffentlicht hat: "Amseln" lautet der Titel. Mit sprachlicher Präzision und großer poetischer Kraft erzählt sie von Beziehungen, Erinnerungen und den feinen Rissen, die sich durch ein Leben ziehen. Ein literarischer Blick auf das, was Menschen verbindet - und was sie voneinander trennt.