Kultur
erLesen - Sendung vom 15. November 2026
In dieser Folge begrüßt Heinz Sichrovsky den Schriftsteller, Musiker und Autor Peter Henisch, weiteres Thema ist der 80. Geburtstag von Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 15.11.2026
- 10:05 - 10:35 Uhr
In den 70 Jahren erlangte Peter Henisch große Bekanntheit mit seinem Roman "Die kleine Figur meines Vaters", wo er die Tätigkeit seines Vaters im zweiten Weltkrieg hinterfragte. Nun ist gewissermaßen die Fortsetzung erschienen: "Mutter suchen" ist ein liebevoller aber schonungsloser Blick auf die Geschichte seiner Mutter Rosa.
Zudem feiert "erLesen" den 80. Geburtstage von Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek gemeinsam mit der Schauspielerin und ehemaligen Volkstheaterdirektorin Emmy Werner.