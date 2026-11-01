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Heinz Sichrovsky, Moderator der Sendung und Peter Henisch, Schriftsteller und Musiker

Kultur

erLesen - Sendung vom 15. November 2026

In dieser Folge begrüßt Heinz Sichrovsky den Schriftsteller, Musiker und Autor Peter Henisch, weiteres Thema ist der 80. Geburtstag von Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.11.2026
10:05 - 10:35 Uhr

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Die ehemalige Volkstheaterdirektorin und Schauspielerin Emmy Werner
Die ehemalige Volkstheaterdirektorin und Schauspielerin Emmy Werner
Quelle: ORF/Antonia

In den 70 Jahren erlangte Peter Henisch große Bekanntheit mit seinem Roman "Die kleine Figur meines Vaters", wo er die Tätigkeit seines Vaters im zweiten Weltkrieg hinterfragte. Nun ist gewissermaßen die Fortsetzung erschienen: "Mutter suchen" ist ein liebevoller aber schonungsloser Blick auf die Geschichte seiner Mutter Rosa.

Zudem feiert "erLesen" den 80. Geburtstage von Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek gemeinsam mit der Schauspielerin und ehemaligen Volkstheaterdirektorin Emmy Werner.

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