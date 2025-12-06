Kultur
Trend reloaded: Retro-Revival in Film & Fernsehen
Remakes, Revivals und Retro-Ästhetik prägen Film und Fernsehen. Nostalgie ist der neue Trend – von "Stranger Things" bis "Das Kanu des Manitu" erlebt Popkultur ein Comeback.
- Deutschland 2025
- 06.12.2025
- 19:20 - 20:00 Uhr
Serien, Filme und Shows leben wieder auf: Die Popkultur blickt zurück. Ob Remakes, Revivals oder Retro-Ästhetik – Nostalgie ist der neue Trend in Film und Fernsehen.
Comeback der Kultformate: Retro erobert TV und Kino
TV-Sender und Streamingdienste setzen auf Kultformate der 1980er bis 2000er-Jahre. Serien wie "Sex and the City" oder "Gilmore Girls" feiern als Neuauflagen ihr Comeback. Auch das Kino greift den Retro-Trend auf: Hollywood bringt Klassiker wie "Der Rosenkrieg" und "Die nackte Kanone" zurück auf die Leinwand. In Deutschland erleben Filme wie "Mädchen, Mädchen" und "Das Kanu des Manitu" eine moderne Neuinterpretation.
Neben Remakes sind auch neue Formate im Retro-Stil gefragt. Serien wie "Stranger Things" oder "Kleo" spielen bewusst in vergangenen Jahrzehnten und nutzen deren Ästhetik für neue Geschichten. Retro ist kein neues Phänomen – schon in den 1970ern blickten Filme wie "Grease" nostalgisch auf die 1950er zurück.
Retro neu definiert
Heute beschleunigen soziale Medien den Nostalgie-Zyklus: Trends kommen schneller, wirken intensiver. Zwischen Archiv und Algorithmus verschwimmen die Grenzen. Retro ist nicht nur Erinnerung – es ist popkulturelle Identität.
