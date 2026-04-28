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Nahaufnahme eines Mannes mit weiß geschminktem Gesicht und den verwischten Resten eines schwarzen Hakenkreuzes, er trägt ein weit geöffnetes schwarzes Hemd und schwarze Hosenträger.

Kultur

Mephisto - aus den Münchner Kammerspielen

Jette Steckel inszeniert Klaus Manns "Mephisto" als ein ein packendes Theaterstück über Ehrgeiz, Anpassung und die Verführung der Macht.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
09.05.2026
20:15 - 23:25 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Teaser mit Logo Starke Stücke Theatertreffen 2025

Starke Stücke: Theatertreffen 2026

Im Zentrum steht der Schauspieler Hendrik Höfgen, dessen Karriere im politischen Umbruch der 1930er-Jahre steil aufsteigt. Zwischen öffentlichem Ruhm und innerer Leere entsteht das Porträt eines Künstlers, der sich den Machtverhältnissen anpasst.

Theater zwischen Glanz und Bedrohung

Die Inszenierung setzt auf eine präzise und reduzierte Bildsprache. Bühne, Licht und Kostüme entwerfen eine Atmosphäre, in der Theater und Politik unauflöslich miteinander verwoben erscheinen.

In dieser Welt wird Erfolg zur Versuchung – und Anpassung zum moralischen Risiko. Die Figuren bewegen sich zwischen künstlerischem Anspruch, persönlichem Ehrgeiz und politischem Druck.

Ein Klassiker über Verantwortung

"Mephisto" stellt Fragen, die bis heute aktuell sind: Wie verhält sich Kunst zur Macht? Wann wird Anpassung zum Verrat?

Die Inszenierung legt offen, wie verführerisch Anerkennung und Karriere sein können – und welche Konsequenzen moralische Kompromisse haben. Ein eindringlicher Theaterabend über Integrität, Opportunismus und Verantwortung.

Mit:

Bless Amada, Erwin Aljukić, Johanna Eiworth, Elias Krischke, Linda Pöppel, Thomas Schmauser, Maren Solty, Edmund Telgenkämper, Martin Weigel

Regie: Jette Steckel
Bühne: Florian Lösche
Kostüme: Pauline Hüners
Musik: Mark Badur, Elias Krischke
Lichtdesign: Maximilian Kraußmüller
Dramaturgie: Johanna Höhmann, Theresa Schlesinger, Carl Hegemann
Fassung: Emilia Heinrich, Jette Steckel, Johanna Höhmann
Fernsehregie: Catharina Kleber

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