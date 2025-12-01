Hauptnavigation

Der Hintergrund des Bildes ist blau. Man erkennt im Hintergrund drei weiße Streifen, die sich durch das Bild ziehen. Auf dem Bild ist von links nach rechts folgendes zu sehen: Ein Mann an einer Steck-Puppe, eine Frau mit orangenen Haaren, eine Frau mit schwarzen Haaren und rotem Lippenstift, vor ihr ein Paar weiße Sneakers auf einer Jeans. Hinter der Frau ein weißes T-Shirt.

Kultur

Trend Reloaded: Retro-Mode als Spiegel der Gesellschaft

Retro-Mode feiert Comebacks auf Laufstegen und in Social Media. Zwischen Stil und Statement zeigt Kleidung, wie Revival-Trends Identität und Zeitgeist spiegeln.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
20.12.2025
19:20 - 20:00 Uhr

Die Mode der 1970er bis frühen 2000er erlebt ein starkes Comeback – auf Laufstegen, in Boutiquen und sozialen Medien. Doch Mode-Revivals sind mehr als nostalgische Stilzitate: Sie spiegeln gesellschaftliche Entwicklungen und individuelle Identität wider. Kleidung zeigt, wer wir sind, und verbirgt, was wir nicht zeigen wollen. Sie ist Ausdruck sozialer, politischer und technologischer Umbrüche.

Vintage: Mode als kulturelles Gedächtnis

Aktuelle Modetrends greifen historische Looks auf und interpretieren sie neu – von Genderfluidität bis zur Kritik an Fast Fashion. Vintage ist dabei nicht nur ein Stil, sondern ein Statement gegen Überfluss und digitale Erschöpfung.

Die Dokumentation zeigt, wie Mode als kulturelles Gedächtnis funktioniert, welche alten Trends heute wieder "in" sind und welche Botschaften sie transportieren.

Ein Film von Angela Scheele

