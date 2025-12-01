Kultur
Trend Reloaded: Retro-Sounds und Nostalgie in der Musik
Retro-Sounds wie NDW und Euro-Dance feiern ihr Comeback – mit modernem Twist. Musiknostalgie verbindet Generationen und wirkt als Gegenpol zum digitalen Mainstream.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 13.12.2025
- 19:20 - 20:00 Uhr
Retro ist in der Musik längst mehr als ein Trend – es ist ein kulturelles Phänomen. Stile wie die Neue Deutsche Welle (NDW), Pop-Punk und Euro-Dance feiern kraftvolle Comebacks und prägen die heutige Musiklandschaft.
Zwischen Pop-Punk und Torhymne: Musik, die bewegt
Die NDW revolutionierte in den 1980er Jahren die deutsche Popkultur. Künstler*innen wie Nena, Trio oder DAF schufen einen Sound, der bis heute nachhallt – etwa durch Peter Schillings "Major Tom", das zur Torhymne der deutschen Fußballnationalmannschaft wurde. Die Neue Neue Deutsche Welle (NNDW) greift diesen Stil auf und bringt ihn mit frischem Sound und Haltung ins Hier und Jetzt.
Auch international erlebt der Pop-Punk eine Renaissance: Bands wie Blink-182 und Sum 41 sind zurück, während junge Acts wie Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo oder Meet Me @ The Altar den Sound der 2000er neu interpretieren. Parallel dazu sorgt der Euro-Dance mit schnellen Beats und eingängigen Hooks wieder für volle Tanzflächen und Streaming-Erfolge.
Retro – lebendig und aktuell
Was verbindet diese musikalischen Revivals? Sie schaffen emotionale Bindung, wirken als Gegenpol zum digitalen Mainstream und schlagen Brücken zwischen den Generationen. Zwischen Archiv und Algorithmus, Trash und Trend zeigt sich: Retro-Musik ist lebendig, wandelbar und aktueller denn je.
Ein Film von Thorsten Ernst