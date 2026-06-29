Kultur
Becoming Taylor Swift: Rückkehr und Rebellion
Mit Taylor Swifts Comeback 2017 beginnt eine neue Ära. Die Popsängerin erzählt ihre Version der Geschichte und trotzt Kritikern. Ausverkaufte Konzerttouren und zahlreiche Auszeichnungen folgen.
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 14.01.2029
Taylor Swift erfindet sich mit der "Reputation"-Ära neu: selbstbewusst und rebellisch. Sie kämpft für die Vermarktungsrechte an ihren ersten sechs Alben und schreibt Musikgeschichte: Die "Eras-Tour" 2024/2025 ist die erfolgreichste Konzerttour aller Zeiten.
Das Phänomen Taylor Swift
Taylor Swift ist die derzeit erfolgreichste Musikerin der Welt und setzt neue Rekorde. Millionen von jungen Frauen sehen in ihr nicht nur ein Popidol. Was ist das Geheimnis ihres Erfolges?
Wie kann es sein, dass eine ganze Generation eine Pop-Milliardärin als eine von ihnen betrachtet? Die ihre Gefühle, ihre Träume und Traumata versteht und teilt und in poetisch-gefühlvolle Songs verwandelt? Genau das will die zweiteilige Dokumentation beantworten.
Der lange Weg an die Spitze
Unveröffentlichte Tonaufnahmen und seltenes Archivmaterial geben neue Einblicke in das Leben von Taylor Swift und ihre Geschichte. Frühe Weggefährten, Chronisten und Swifties rekonstruieren ihren Weg vom Country-Nachwuchstalent zu einem der größten und einflussreichsten Popstars der Musikgeschichte.