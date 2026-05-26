Un-zumutbar?! - 50 Jahre Ingeborg-Bachmann-Preis

Totale Ingeborg Bachmann-Park/ORF Kärnten.

Quelle: ORF

Dem geht Barbara Frank in ihrer Fernseh-Dokumentation nach. Ingeborg Bachmanns Satz "Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar" steht wie ein Motto über dem Wettbewerb, in dem es um weit mehr als Rangplätze geht.



Es wird behauptet und untermauert, gestritten und argumentiert. Seltener wird nachgegeben in dem Arena-gleichen Setting im ORF-Studio Klagenfurt. Was hat dieses 50 Jahre alte Literatur- und Diskussionsformat heute noch zu sagen - in einer Welt, die von Schlagworten, Kurzatmigkeit und Quotendenken geprägt ist?