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Film

Frühlingsgefühle

Der Alltag der Familie Thomé gerät aus dem Gleichgewicht. Therese stürzt mitten in den Vorbereitungen zur Hochzeit ihrer Enkelin Laura die Treppe hinunter.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2013
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 10.01.2027
Ton
UT

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sendeteaser fruehling

Frühling

Sie wird mit einem Beckenbruch ins Krankenhaus eingeliefert. Die ältere Dame erhält nicht nur die Tradition der Pferdezucht auf dem Hof der Thomés aufrecht, sie pflegt auch ihre vom Hals ab gelähmte Tochter Susan.

Diese hat nach einem tragischen Autounfall mit dem Leben und der Welt außerhalb ihres Zimmers abgeschlossen. Zu leiden hat darunter die ganze Familie, in erster Linie Laura, die nun ihre Hochzeit verschieben will, um sich ganz dem Hof und ihrer Mutter zu widmen. Aber auch Susans Mann und Lauras Vater, Dr. Jules Thomé, ein attraktiver, aus Frankreich stammender Arzt, der im Krankenhaus in Frühling arbeitet, lebt in seinem Haus wie in Fesseln.

Zufällig macht Katja im Krankenhaus die Bekanntschaft von Dr. Thomé, als sie sich wegen einer kleinen Verletzung gegen Tetanus impfen lassen will. Schon beim ersten Blick entsteht zwischen den beiden eine Magie, der sie sich nicht entziehen können. Erstmals seit der bitteren Trennung von ihrem Ex-Mann scheint Katja wieder echte Gefühle zu empfinden.

Umso tiefer ist ihre Bestürzung, als sie bei ihrem neuen Einsatz als Dorfhelferin feststellen muss, dass Jules verheiratet ist - und das mit der Frau, um die sich Katja kümmern soll. Wie wird Katja die Situation meistern, gemeinsam mit dem für sie unerreichbaren Mann unter einem Dach zu wohnen?

Währenddessen hat auch Katjas Tochter Kiki Probleme mit der Liebe: Die Beziehung zu dem Jungbauern Matze Gmeiner droht zu zerbrechen. Trost finden Kiki und ihre Mutter unerwartet bei Tierarzt Mark Weber und in einer überraschenden Entdeckung.

Darsteller

  • Katja Baumann - Simone Thomalla
  • Kiki Baumann - Carolyn Genzkow
  • Mark Weber - Marco Girnth
  • Matze Gmeiner - Jan-Hendrik Kiefer
  • Conny - Mareike Carriere
  • Dr. Jules Thomé - Jean-Yves Berteloot
  • Laura Thomé - Paula Schramm
  • Therese Wagner - Petra Kelling
  • Susan Thomé - Susanna Simon

Stab

  • Regie - Thomas Jauch
  • Autor - Natalie Scharf

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