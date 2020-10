Frühlingsgefühle

Diese hat nach einem tragischen Autounfall mit dem Leben und der Welt außerhalb ihres Zimmers abgeschlossen. Zu leiden hat darunter die ganze Familie, in erster Linie Laura, die nun ihre Hochzeit verschieben will, um sich ganz dem Hof und ihrer Mutter zu widmen. Aber auch Susans Mann und Lauras Vater, Dr. Jules Thomé, ein attraktiver, aus Frankreich stammender Arzt, der im Krankenhaus in Frühling arbeitet, lebt in seinem Haus wie in Fesseln.



Zufällig macht Katja im Krankenhaus die Bekanntschaft von Dr. Thomé, als sie sich wegen einer kleinen Verletzung gegen Tetanus impfen lassen will. Schon beim ersten Blick entsteht zwischen den beiden eine Magie, der sie sich nicht entziehen können. Erstmals seit der bitteren Trennung von ihrem Ex-Mann scheint Katja wieder echte Gefühle zu empfinden.



Umso tiefer ist ihre Bestürzung, als sie bei ihrem neuen Einsatz als Dorfhelferin feststellen muss, dass Jules verheiratet ist - und das mit der Frau, um die sich Katja kümmern soll. Wie wird Katja die Situation meistern, gemeinsam mit dem für sie unerreichbaren Mann unter einem Dach zu wohnen?



Währenddessen hat auch Katjas Tochter Kiki Probleme mit der Liebe: Die Beziehung zu dem Jungbauern Matze Gmeiner droht zu zerbrechen. Trost finden Kiki und ihre Mutter unerwartet bei Tierarzt Mark Weber und in einer überraschenden Entdeckung.