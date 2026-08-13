Film
Frühling - Schmetterlingsnebel
Ein ungewöhnlicher Einsatz für Dorfhelferin Katja Baumann: Sie vertritt den Besitzer eines Campingplatzes und wird dort mit allerlei zwischenmenschlichen Problemen konfrontiert.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2021
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 10.01.2027
- Ton
- UT
- AD
Auf dem Campingplatz befinden sich nicht nur Urlauber: Aus Mangel an finanziellen Mitteln wohnt dort auch eine Familienmutter mit ihren zwei Töchtern in einem alten Wohnmobil, worüber nicht alle Erholungssuchenden begeistert sind. Katja muss vermitteln.
Besonders ins Herz schließt Katja ein älteres Ehepaar, das seit Jahrzehnten die Ferien auf dem Campingplatz verbringt. Doch hinter der entspannten Urlaubsatmosphäre liegen einige Geheimnisse, die von Katja entblättert werden.
Darsteller
- Katja Baumann - Simone Thomalla
- Jan Steinmann - Christoph M. Ohrt
- Adrian Steinmann - Kristo Ferkic
- Pfarrer Sonnleitner - Johannes Herrschmann
- Lilly Engel - Julia Beautx
- Dr. Schneiderhan - Caroline Ebner
- Greta Zerbe - Theresia Vajkoczy
- Frau Zerbe - Dagny Dewath
- Hilde Frank - Angelika Thomas
- Fritz Lohner - Felix von Manteuffel
- Uschi Brüderle - Nadja Engel
- Edwin Brüderle - Thomas Darchinger
- Leslie Wolff - Nadine Wrietz
- Charlotte Zerbe - Lilli Schweiger
- Freddie Plattner - Florian Simbeck
- Paul Frank - Karl Knaup
- Camilla Lohner - Ilona Grübel
- Polizistin Margret - Jacqueline Wruck
- Flo - Raphael Kalkowski
- Ehemann - Matthias Beier
- Camper - Manuel Kandler
- Automechaniker - Markus Baumeister
- Emily - Elisabeth Vajkoczy
- Suzi - Nora Wendenburg
Stab
- Regie - Thomas Kronthaler
- Autor - Natalie Scharf