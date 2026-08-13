Film
Frühling - Mehr als Freunde
Katja Baumann ist gerade dabei, mit Tierarzt Mark eine entlaufene Kuh einzufangen, als sie der Anruf einer Unbekannten erreicht, die sich das Leben nehmen will.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2018
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 10.01.2027
- Ton
- UT
- AD
Katja macht sich auf die Suche nach der Frau, die sie nach einigen Umwegen auch findet. Judith Kleinke wohnt mit ihrem Mann Tom und ihren beiden Kindern Nora und Marie auf einem alten Bauernhof. Sie lebt in Angst vor Tom und verdächtigt ihn, dass er sie vergiftet.
Tom erzählt Katja jedoch eine ganz andere Geschichte: Judith habe gesundheitliche Probleme bekommen, als sie nach dem Umzug nach Frühling keinen neuen Job und keinen Anschluss fand. Sie fing an, ihr isoliertes Leben auf dem Hof zu hassen und sagte ihrem Mann nach, er betrüge sie und wolle sie loswerden.
Für Katja deuten die Symptome auf eine Depression hin. Sie überredet Judith, sich in der Klinik untersuchen zu lassen, und bemüht sich um eine Stelle für sie in München. Sie ermuntert sie auch, auf Tom wieder zuzugehen und um ihre Ehe zu kämpfen. Und tatsächlich geht es aufwärts: Judith und Tom sprechen sich aus, und Judith entscheidet sich, eine Therapie anzugehen. Lang vergessene Lebensgeister kehren zurück in die eigentlich lebenslustige, intelligente Frau.
Während Katja sich um das Wohl der Familie Kleinke sorgt, gestaltet sich ihr eigenes Leben seit Kikis Abschied zunehmend komplizierter: So nimmt sie eifersüchtig zur Kenntnis, dass Mark und seine neue portugiesische Assistentin Filipa sich prächtig verstehen. Als sich Katja und Mark bei der Klärung dieses Konflikts wieder näherkommen, steht Katjas Gefühlsleben ungewollt kopf.
Darsteller
- Katja Baumann - Simone Thomalla
- Mark Weber - Marco Girnth
- Filipa - Cristina do Rego
- Jan Steinmann - Christoph M. Ohrt
- Adrian Steinmann - Kristo Ferkic
- Tom Kleinke - Jan Sosniok
- Judith Kleinke - Adina Vetter
- Nora Kleinke - Aniya Wendel
- Marie Kleinke - Lara Tabea Günzel
- Pfarrer Sonnleitner - Johannes Herrschmann
- Michelle Schmid - Johanna Klante
- Cem Oktay - Merab Ninidze
- Frau Dr. Schneiderhahn - Caroline Ebner
- Frau Hagen - Bettina Mittendorfer
- Arzthelferin Lydia - Sarah Brandner
- Peet Hagen - Patrick Mölleken
- und andere -
Stab
- Regie - Thomas Jauch
- Autor - Natalie Scharf