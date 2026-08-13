Film
Frühling - Große kleine Lügen
Der Tod einer Seniorin bringt ein schreckliches Geheimnis ans Tageslicht: Vor vielen Jahrzehnten vertauschte sie als Krankenschwester zwei neugeborene Jungen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2021
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 10.01.2027
- Ton
- UT
- AD
Katja Baumann macht sich auf Spurensuche, um herauszufinden, was aus den vertauschten Kindern und deren Familien geworden ist. Zeitgleich begibt sich Jan mit Adrian auf eine Wanderung in die Berge, um seinem Sohn endlich seine schwere Erkrankung zu beichten.
Doch dann kommt alles anders als geplant, und der Ausflug endet für Jan lebensbedrohlich.
Darsteller
- Katja Baumann - Simone Thomalla
- Jan Steinmann - Christoph M. Ohrt
- Adrian Steinmann - Kristo Ferkic
- Pfarrer Sonnleitner - Johannes Herrschmann
- Lilly Engel - Julia Beautx
- Heidrun Niedermayer - Catalina Navarro Kirner
- Dr. Schneiderhan - Caroline Ebner
- Mary Augenthaler - Krista Posch
- Ann-Kristin Wegemann - Zora Thiessen
- Lissy Krug - Ruth Wohlschlegel
- Bäuerin - Angelika Bender
- Nachbar - Mike Sobotka
- Schorsch - Ben Akkaya
- Sanitäter - Thomas Gräßle
- und andere -
Stab
- Regie - Thomas Kronthaler
- Autor - Natalie Scharf