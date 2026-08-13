Film
Frühling - Mit Regenschirmen fliegen
Dorfhelferin Katja Baumann hat es mit einem kleinen Mädchen zu tun, das zu Hause und in der Schule ständig für Ärger sorgt. Doch was verbirgt sich hinter diesem auffälligen Verhalten?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2021
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 10.01.2027
- Ton
- UT
- AD
Als Katja zu der Familie gerufen wird, wird ihr bald klar, dass Mathilda keineswegs nur Unsinn im Kopf hat. Mit ihrer einfühlsamen Art versucht Katja, einen Zugang zu dem verunsicherten Mädchen zu finden und ihr zu helfen.
Nicht nur beruflich hat Katja viel zu tun. Auch ihr guter Freund Jan, mit dem sie unter einem Dach wohnt, macht ihr zu schaffen. Denn dieser weigert sich weiterhin, seinem Sohn Adrian von seiner Krebserkrankung zu erzählen. Kann Katja ihn zur Vernunft bringen?
Darsteller
- Katja Baumann - Simone Thomalla
- Jan Steinmann - Christoph M. Ohrt
- Adrian Steinmann - Kristo Ferkic
- Pfarrer Sonnleitner - Johannes Herrschmann
- Lilly Engel - Julia Beautx
- Dr. Schneiderhan - Caroline Ebner
- Nora Kleinke - Aniya Wendel
- Mathilda Stahlgruber - Nele Richter
- Sonja Stahlgruber - Sophie Rogall
- Hubert Stahlgruber - Daniel Gawlowski
- Nicki Stahlgruber - Arian Wegener
- Lehrerin Pfahl - Eva Wittenzellner
- Therese Becker - Anja Klawun
Stab
- Regie - Thomas Kronthaler
- Autor - Natalie Scharf