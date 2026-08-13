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Film

Frühling - Ich sehe was, was du nicht siehst

Katja und ihre Praktikantin Lilly hüten eine abgelegene Alm, da der Besitzer im Krankenhaus liegt. Plötzlich passieren unheimliche Dinge, bis hin zu einem Feuer, das vor der Hütte ausbricht.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2021
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 10.01.2027
Ton
UT
AD

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sendeteaser fruehling

Frühling

Der Almbesitzer berichtet von einem Nachbarn, der ihn wohl schon seit Langem schikaniert. Als Katja diesen konfrontiert, beginnt sie zu begreifen, wer hier tatsächlich sein Unwesen treibt.

Parallel muss Jan sich seiner Krankheit stellen. Es führt kein Weg mehr an einer Chemotherapie vorbei.

Darsteller

  • Katja Baumann - Simone Thomalla
  • Jan Steinmann - Christoph M. Ohrt
  • Adrian Steinmann - Kristo Ferkic
  • Pfarrer Sonnleitner - Johannes Herrschmann
  • Lilly Engel - Julia Beautx
  • Dr. Schneiderhan - Caroline Ebner
  • Mark Weber - Marco Girnth
  • Nora Kleinke - Aniya Wendel
  • Louis Keita - Nikolaus Okonkwo
  • Franz Gruckler - Johann Schuler
  • Flo - Raphael Kalkowski
  • Landwirt - Franz Xaver Zeller
  • Fanny Schneider - Katja Brenner
  • Polizist Loisl - Sebastian Gerold
  • Polizist - Sebastian Hofmüller
  • und andere -

Stab

  • Regie - Dirk Pientka
  • Autor - Natalie Scharf

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