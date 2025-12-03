Film
Theken-Cowboys
Büdchen, Kiosk, Trinkhalle, Späti – dort trifft der Rentner auf die Ärztin, das Grundschulkind auf den hippen Partygänger. Genauso einen Laden hat Hajo in Frankfurt geerbt. Dort steht er mit Thorsten, Hausmeister der örtlichen Grundschule, und Guido, der bei der Müllabfuhr arbeitet. Eines Tages legt ein Mann im Anzug 200 Euro für eine Packung Kaugummi auf die Theke, um die Toilette benutzen zu können. Kurz wird sich über den Schnösel aufgeregt, aber schnell ist er auch wieder vergessen. Bis Guido selbst mal muss und eine Leiche auf der Toilette findet.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 03.12.2025
- 20:15 - 21:45 Uhr
- Ton
- AD
Hauptkommissarin Petra Krosowski von der Mordkommission rückt mit ihrem Team an und duldet widerwillig ihre jüngere Kollegin Leyla Aydin von der Wirtschaftskriminalität, die den verstorbenen Banker zu kennen scheint. Als die Polizei wieder abgerückt ist, entdecken die drei Freunde einen mysteriösen Koffer, den der Tote dabeihatte und den sie im Eifer des Gefechts im Hinterraum des Kiosks deponiert und vergessen hatten. Natürlich müssen sie den melden.
Wobei: Vielleicht ist das ja eine dieser Chancen, die sie bisher immer verpasst haben? Sie beschließen, den Koffer zu behalten und malen sich schon aus, wie der Inhalt ihr Leben verändern könnte. Doch das Öffnen des Koffers entpuppt sich als echte Herausforderung. Außerdem tauchen immer wieder merkwürdige Gestalten auf, die nach ihm suchen – und kurz darauf liegt plötzlich die zweite Leiche im Kiosk. Auch Leyla Aydin lässt nicht locker und ermittelt zu dem Toten und seinen mafiösen Machenschaften. Und während Hajo, Guido und Thorsten sich immer schuldiger machen, wird das, was sich vermeintlich im Koffer befindet, immer wertvoller und die Träume für ihr Leben immer größer.
Redaktionshinweis:
3sat zeigt vom Samstag, 29., bis zum Mittwoch, 3. Dezember, zehn nominierte Fernsehfilme, die bei der "TeleVisionale", dem Film- und Serienfestival Weimar, präsentiert werden.
Ab Freitag, 28. November, 18 Uhr, können die Filme auch in der 3satMediathek unter www.3sat.de abgerufen werden. Zuschauerinnen und Zuschauer können durchgehend vom 28. November, 18.00 Uhr, bis zum 5. Dezember, 5.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen.
Die Abstimmung für den 3satPublikumspreis erfolgt über einen QR-Code. Dieser kann von Journalisten zum Abdruck unter presse@3sat.de abgefordert werden.
Am Freitag, 5. Dezember, wird der 3satPublikumspreis dann im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" verkündet.
Besetzung
- Hajo - Aurel Manthei
- Thorsten - Johannes Allmayer
- Guido - Alexander Wipprecht
- Leyla Aydin - Sabrina Amali
- Petra Krosowski - Bärbel Schwarz
- Finnbogson - Fridolin Sandmeyer
- Celina - Lina Habicht
- Peter - Jörg Reimers
Stab
- Regie und Drehbuch: Alexander Wipprecht; Orlando Klaus