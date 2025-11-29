Film
Die Nichte des Polizisten
Eine Gruppe von jungen, ehrgeizigen Anwärtern einer baden-württembergischen Polizei-Spezialeinheit wird zu Höchstleistungen getrieben. Eine davon ist die 23-jährige Rebecca Henselmann. Dabei begegnet Rebecca Machtmissbrauch und trifft auf rechtsradikale Einstellungen auch in der Polizei.
- 29.11.2025
- 21:45 - 23:15 Uhr
Bald schon wird sie bei verdeckten Operationen eingesetzt. Sie strengt sich an, ist ehrgeizig, genau wie ihr Kollege Christoph Laurin, dem Rebecca näherkommt. Hochmotiviert agiert die junge Polizistin bei Einsätzen gegen Drogen- und Waffenhandel.
Angeleitet werden sie von ihrem Ausbilder Lars Menke. Dabei begegnet Rebecca Machtmissbrauch und trifft auf rechtsradikale Einstellungen auch in der Polizei. Sie hat in ihrer Heimat in Thüringen durch den Polizisten Werner Barth die Einflussnahme von Rechtsextremen kennengelernt. Nun gerät sie selbst zwischen die Fronten von organisierter Kriminalität und extremer Rechten, deren Verbindungen teilweise bis in ihre Einheit hineinreichen. Dieses Wissen wird ihr zum Verhängnis.
Redaktionshinweis:
3sat zeigt vom Samstag, 29., bis zum Mittwoch, 3. Dezember, zehn nominierte Fernsehfilme, die bei der "TeleVisionale", dem Film- und Serienfestival Weimar, präsentiert werden.
Ab Freitag, 28. November, 18 Uhr, können die Filme auch in der 3satMediathek unter www.3sat.de abgerufen werden. Zuschauer können durchgehend vom 28. November, 18.00 Uhr, bis zum 5. Dezember, 5.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen.
Die Abstimmung für den 3satPublikumspreis erfolgt über einen QR-Code. Dieser kann von Journalisten zum Abdruck unter presse@3sat.de abgefordert werden.
Am Freitag, 5. Dezember, wird der 3satPublikumspreis dann im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" verkündet.
Besetzung
- Rebecca Hanselmann - Magdalena Laubisch
- Christoph Laurin - Max von der Groeben
- Werner Barth - Thorsten Merten
- Anni - Sina Genschel
- Lars Menke - Nils Strunk
- Pedro Sanchez - Aaron Hilmer
- Eulert - Johannes Zirner
- Duric - Jonathan Berlin
Stab
- Regie: Dustin Loose
- Drehbuch: Rolf Basedow; Nicole Armbruster