Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. 3satPublikumspreis
  4. Die Nichte des Polizisten
Eine Polizistin in Uniform. Im Hintergrund ein weiterer Polizist.

Film

Die Nichte des Polizisten

Eine Gruppe von jungen, ehrgeizigen Anwärtern einer baden-württembergischen Polizei-Spezialeinheit wird zu Höchstleistungen getrieben. Eine davon ist die 23-jährige Rebecca Henselmann. Dabei begegnet Rebecca Machtmissbrauch und trifft auf rechtsradikale Einstellungen auch in der Polizei.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.11.2025
21:45 - 23:15 Uhr
Ton
AD

Bald schon wird sie bei verdeckten Operationen eingesetzt. Sie strengt sich an, ist ehrgeizig, genau wie ihr Kollege Christoph Laurin, dem Rebecca näherkommt. Hochmotiviert agiert die junge Polizistin bei Einsätzen gegen Drogen- und Waffenhandel.

Angeleitet werden sie von ihrem Ausbilder Lars Menke. Dabei begegnet Rebecca Machtmissbrauch und trifft auf rechtsradikale Einstellungen auch in der Polizei. Sie hat in ihrer Heimat in Thüringen durch den Polizisten Werner Barth die Einflussnahme von Rechtsextremen kennengelernt. Nun gerät sie selbst zwischen die Fronten von organisierter Kriminalität und extremer Rechten, deren Verbindungen teilweise bis in ihre Einheit hineinreichen. Dieses Wissen wird ihr zum Verhängnis.

Redaktionshinweis:

3sat zeigt vom Samstag, 29., bis zum Mittwoch, 3. Dezember, zehn nominierte Fernsehfilme, die bei der "TeleVisionale", dem Film- und Serienfestival Weimar, präsentiert werden.

Ab Freitag, 28. November, 18 Uhr, können die Filme auch in der 3satMediathek unter www.3sat.de abgerufen werden. Zuschauer können durchgehend vom 28. November, 18.00 Uhr, bis zum 5. Dezember, 5.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen.

Die Abstimmung für den 3satPublikumspreis erfolgt über einen QR-Code. Dieser kann von Journalisten zum Abdruck unter presse@3sat.de abgefordert werden.

Am Freitag, 5. Dezember, wird der 3satPublikumspreis dann im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" verkündet.

Besetzung

  • Rebecca Hanselmann - Magdalena Laubisch
  • Christoph Laurin - Max von der Groeben
  • Werner Barth - Thorsten Merten
  • Anni - Sina Genschel
  • Lars Menke - Nils Strunk
  • Pedro Sanchez - Aaron Hilmer
  • Eulert - Johannes Zirner
  • Duric - Jonathan Berlin

Stab

  • Regie: Dustin Loose
  • Drehbuch: Rolf Basedow; Nicole Armbruster

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.