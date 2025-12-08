Film
Sterben für Beginner
Erics bester Freund Alex ist unheilbar krank. Eric hat keine Ahnung, wie das geht: sich verabschieden. Kurzerhand bewirbt er sich bei einem Bestatter. Eric und Alex' hochschwangere Freundin Karla schlagen sich durch die folgenden Wochen wie durch einen aberwitzigen Albtraum.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 08.12.2025
- Ton
- UT
- AD
Als klar ist, dass Alex sterben wird, entflammt ein Streit zwischen Alex' Eltern und Karla, wo Alex bestattet werden soll.
Noch wenige Wochen zuvor hat Eric endfrustriert seinen Traumjob als Musikmanager hingeschmissen. Jetzt steht er als Bestatter zwischen den Fronten und muss eine Lösung finden, wie und vor allem wo sein bester Freund bestattet wird. Und bei alledem sitzt ihm sein strenger Bestatter-Chef Mutz im Nacken, der auf Recht und Ordnung pocht.
Zwischen Verzweiflung und Melancholie findet Eric jedoch einen unkonventionellen und zugleich liebevollen Weg, das Abschiednehmen von Alex zu zelebrieren.
Der Film basiert auf dem Sachbuchbestseller "The End: Das Buch vom Tod" von Eric Wrede.
Besetzung
- Eric - Edin Hasanovic
- Alex - Max Hubacher
- Karla - Svenja Jung
- Volker Mutz - Peter Kurth
- Anita - Luna Jordan
- Birgit - Steffi Kühnert
- Paul - Wolfram Koch
- Doris - Rike Eckermann
- Und weitere
Stab
- Regie: Christian Klandt
- Drehbuch: Benedikt Gollhardt