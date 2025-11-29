Hauptnavigation

Zwei Männer auf eienr Wiese. Im Hintergrund die Skyline von Köln.

Film

Tatort: Colonius

Techno, Ecstasy und Party, Party, Party: In den 1990er-Jahren waren Christian, Meike und René Teil der Szene und feierten über den Dächern von Köln im legendären "Colonius".

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.11.2025
20:15 - 21:45 Uhr
Ton
AD

Rund 30 Jahre ist es her, dass die drei sich zum letzten Mal gesehen haben. Nun werden sie von den Kommissaren Ballauf und Schenk zusammengeführt, nachdem ihr früherer Freund, der ehemalige Szene-Fotograf Alex Schmitz, ermordet in seiner Wohnung aufgefunden wurde.

Auch er war Stammgast im "Colonius" – hat ihn seine Vergangenheit eingeholt? Eine Spur im Internet führt die Kommissare Ballauf und Schenk zu seinen alten Weggefährten. Christians Tochter Svenja rückt ebenfalls ins Visier der Ermittler. Ihre Mutter Gina war nach einer Party-Nacht damals spurlos verschwunden.

Wer bekommt den 3satPublikumspreis 2025?

3sat Publikumspreis 2025 QR-Code

Vom 29. November bis 6. Dezember zeigt 3sat alle zehn Fernsehfilme, die auf der "TeleVisionale" in Weimar für den 3satPublikumspreis nominiert wurden.
Sie können vom 28. November, 18.00 Uhr, bis zum 5. Dezember, 5.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter 3sat.de/publikumspreis wählen.

Auch über den QR-Code kommen Sie direkt zur Abstimmung.

Der Siegerfilm wird am Freitag, 5. Dezember, im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" verkündet.

Wer abstimmt, kann gewinnen

  • 1x zwei Tickets für die Verleihung des Grimme-Preises 2026 inklusive Anreise und Übernachtung
  • 10x ein 3sat Überraschungspaket

Besetzung

  • Dietmar Bär - Freddy Schenk
  • Max Ballauf - Klaus J. Behrendt
  • Christian Kohlheim - Thomas Loibl
  • Meike Bennis - Karoline Eichhorn
  • René Horvath - Andreas Pietschmann
  • Alex Schmitz - Sven Gerhardt
  • Svenja Kohlheim - Vanessa Loibl
  • Dr. Roth - Joe Bausch
  • Angelheart - Riccarda Richter

Stab:

  • Regie: Charlotte Rolfes
  • Drehbuch: Eva Zahn; Volker A. Zahn

