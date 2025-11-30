Hauptnavigation

Drei Männer an einer Bootsanlegestelle.

Film

Morden auf Öd. Ein Inselkrimi - Tag der Abrechnung

Klaus Hansen von einem Schuss geweckt. Morgens findet er ein angespültes Boot mit einer Leiche. Ausgerechnet jetzt, wo Öd den Preis für die geringste Kriminalitätsrate erhalten soll!

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.11.2025
20:15 - 21:45 Uhr

Mehr

teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Kurzerhand schieben er und seine beiden Vorgesetzten das Boot zurück ins Meer. Keine Leiche, kein Fall! Doch die Rechnung haben sie ohne die neue Kollegin Maja Stein vom Festland gemacht, die umgehend sieht, wie die Flut das Boot mit der Leiche wieder an Land schwemmt.

Obwohl sich Maja Stein ziemlich naiv gibt, fühlen die Polizisten sich gezwungen, offizielle Ermittlungen einzuleiten. Noch ahnen sie nicht, dass Maja nur vorgibt, eine unerfahrene Polizistin zu sein.

Redaktionshinweis:

3sat zeigt vom Samstag, 29., bis zum Mittwoch, 3. Dezember, zehn nominierte Fernsehfilme, die bei der "TeleVisionale", dem Film- und Serienfestival Weimar, präsentiert werden.

Ab Freitag, 28. November, 18 Uhr, können die Filme auch in der 3satMediathek unter www.3sat.de abgerufen werden. Zuschauer können durchgehend vom 28. November, 18.00 Uhr, bis zum 5. Dezember, 5.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen.

Die Abstimmung für den 3satPublikumspreis erfolgt über einen QR-Code. Dieser kann von Journalisten zum Abdruck unter presse@3sat.de abgefordert werden.

Am Freitag, 5. Dezember, wird der 3satPublikumspreis dann im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" verkündet.

Besetzung

  • Maja Stein - Paula Kalenberg
  • Klaus Hansen - Max Hubacher
  • Rolf Benz - Detlev Buck
  • Jürgen Benz - Steffen Münster
  • Ole - Lars Rudolph
  • Annett-Dörte Parka - Meral Perin
  • Wirt Jörn - Harald Burmeister
  • Rieke - Johanna Polley

Stab

  • Regie - Richard Huber
  • Drehbuch - Holger Karsten Schmidt

