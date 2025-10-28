Film
Ewig Dein
Judith ist eine erfolgreiche Singlefrau. Als sie den attraktiven Hannes kennenlernt, ahnt sie nicht, dass sie in die Fänge eines psychopathischen Stalkers geraten ist.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2024
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 28.11.2026
- Ton
- UT
- AD
Der sanftmütige Hannes scheint schockverliebt, Judith kann sich seinem Charme nicht entziehen. Er überhäuft Judith mit Rosen und ist in ihrem Freundes- und Familienkreis bald ein gern gesehener Gast.
Doch Hannes lässt Judith nicht mehr aus den Augen und beginnt, sie obsessiv zu dominieren und mit Medikamenten zu vergiften. Die Psychopharmaka führen bei Judith zu Halluzinationen. Als Hannes sie auf einer gemeinsamen Reise in Venedig unter Drogen vergewaltigt, verlässt sie ihn. Zurück in Wien leidet Judith weiterhin unter Halluzinationen – oder doch nicht?
Mutter Edith und Judiths Freunde glauben, dass Judith – wie schon einmal zu Jugendzeiten – einen psychotischen Schub hat. Statt Judiths wirren Behauptungen zu glauben, vertrauen sie ausgerechnet Hannes mit seiner fürsorglichen Art. Edith ist froh und dankbar, dass Hannes sich auch um ihr exquisites Leuchtengeschäft kümmert. Doch Hannes hat nicht mit Judiths Auszubildender Bianca gerechnet.
Besetzung
- Judith - Julia Koschitz
- Hannes - Manuel Rubey
- Bianca - Mara Romei
- Edith - Barbara Auer
- Gerd - Stefan Rudolf
- Ali - Marcel Mohab
- Hedi - Michaela Klamminger
Stab
- Regie: Johanna Moder
- Drehbuch: Freya Stewart; Johanna Moder