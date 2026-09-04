Dokumentation
Historische Umbauten
Vom Gefängnishotel in Cornwall bis zum südafrikanischen Höhlenhotel. Diese außergewöhnlichen Unterkünfte bieten mehr als nur eine Übernachtung.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2025
- Datum:
- Verfügbar in
- DE
- Verfügbar bis:
- bis 26.12.2027
- Ton
- UT
Themenhotels und außergewöhnliche Unterkünfte liegen seit Jahren im Trend. Von der Architektur über die Einrichtung bis zur Gestaltung der Zimmer folgt alles einer besonderen Idee. Ob Baumhaus im australischen Regenwald, ehemaliges Gefängnis in Cornwall oder Höhlenhotel in Südafrika: Jede dieser Unterkünfte erzählt ihre eigene Geschichte und bietet ein besonderes Reiseerlebnis.
Baumhaushotel im Daintree-Regenwald und Leuchtturm in Schweden
Im australischen Daintree-Regenwald können Reisende mitten in tropischer Natur in Baumhäusern übernachten. Der Regenwald im Nordosten Australiens beherbergt eine außergewöhnliche Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten. Die Unterkünfte ermöglichen Gästen, die besondere Landschaft aus unmittelbarer Nähe zu erleben.
Noch mehr Abgeschiedenheit bietet ein ehemaliger Leuchtturm auf einer einsamen schwedischen Insel. Einst wies sein Leuchtfeuer Schiffen den sicheren Weg vorbei an gefährlichen Felsen. Heute gehört der Leuchtturm zu einer außergewöhnlichen Hotelanlage und verbindet maritime Geschichte mit einem Urlaub fernab des Trubels.
An der Westküste von Wales warten dagegen sogenannte Pods auf ihre Gäste. Die Iglu-ähnlichen Holzhütten verbinden kompaktes Design mit einem naturnahen Urlaubserlebnis.
Gefängnishotel in Cornwall: Übernachten hinter Gittern
An der malerischen Küste von Cornwall verbirgt sich eine Unterkunft mit ungewöhnlicher Vergangenheit: Eine ehemalige Haftanstalt wurde in ein „Jail Hotel“ verwandelt. Wo früher Strafgefangene hinter Schloss und Riegel saßen, verbringen heute Urlauber ihre Nächte. Historische Gefängnisarchitektur trifft dabei auf ein modernes Hotelkonzept.
Höhlenhotel in den Zederbergen Südafrikas
Nördlich von Kapstadt erstrecken sich die Zederberge mit ihren markanten Felsformationen. Inmitten dieser Landschaft befinden sich speziell angelegte Höhlenunterkünfte, die sich in ihre natürliche Umgebung einfügen. In der Region finden sich zudem historische Felsmalereien, die vom kulturellen Erbe der Zederberge erzählen.
Die sechsteilige Doku-Reihe „Die außergewöhnlichsten Hotels der Welt“ porträtiert besondere und überraschende Unterkünfte rund um den Globus. Sie blickt hinter die Kulissen versteckter Urlaubsdomizile und zeigt außergewöhnliche Hotelkonzepte, ihre Geschichte und die Menschen hinter diesen besonderen Reisezielen.