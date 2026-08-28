Dokumentation
Natur trifft Geschichte
Ein mysteriöser Turm in den schottischen Highlands oder ein amerikanischer Wohnmobilpark mit Retroschick. Übernachten im Naturreservat, auf dem Wasser oder an Bord eines Zuges.
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 31.10.2028
Grüne Verstecke, ungewöhnliche Architektur und Unterkünfte mit Geschichte: Rund um die Welt verbinden besondere Hotels Naturerlebnisse mit nostalgischem Charme. Von den schottischen Highlands über Südafrika und Hamburg bis nach Großbritannien und in die USA.
Außergewöhnlich übernachten in Europa
In den schottischen Highlands bietet ein Hotel aus Aluminiumblech einen 360-Grad-Blick auf das Meer. In Hamburg wurde dagegen ein schwimmender Kran zum Mikro-Hotel umgebaut und bietet heute eine ungewöhnliche Unterkunft auf dem Wasser.
Auch die britische Eisenbahngeschichte wird zum Hotelerlebnis: In Großbritannien, dem Land mit dem ältesten Eisenbahnnetz der Welt, können Gäste in ausrangierten Zugwaggons und einem ehemaligen Bahnhofsgebäude übernachten.
Naturerlebnisse in Südafrika und den USA
In Südafrika liegt eine Safari-Lodge inmitten einer Landschaft voller Wildblumen und besonderer Bäume. Die ursprüngliche Natur rund um die Unterkunft soll bewahrt werden. Nostalgisch wird es im Westen der USA: Dort stehen die für ihr poliertes Aluminium und ihre Tropfenform bekannten Airstream-Wohnwagen in einem ungewöhnlichen Wohnmobilpark, umgeben von Felsformationen und Schluchten.
Die sechsteilige Doku-Reihe „Die außergewöhnlichsten Hotels der Welt“ porträtiert besondere Unterkünfte und geheime Urlaubsdomizile weltweit und blickt hinter die Kulissen von Orten, von deren Existenz teilweise selbst Einheimische nichts ahnen.