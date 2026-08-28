Dokumentation
Auszeit in der Natur
Vom futuristischen Bubble-Hotel in Nordirland zu außergewöhnlichen Ferienhäusern in Norwegen. Diese Unterkünfte bieten eine Auszeit in der Natur – fernab der Zivilisation.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2025
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 31.10.2028
Außergewöhnliche Hotels und Ferienhäuser verbinden spektakuläre Architektur mit besonderen Naturerlebnissen. Vom Bubble-Hotel in Nordirland über ein ehemaliges Bahnhofsgebäude in den spanischen Pyrenäen bis zu einer abgelegenen Lodge am größten Salzsee der Welt: Diese Unterkünfte machen bereits die Übernachtung zum Reiseerlebnis.
Bubble-Hotel, Glamping und Luxushotel in Europa
In Nordirland bietet ein futuristisches Bubble-Hotel freie Sicht auf einen See und den nächtlichen Sternenhimmel. Die transparenten Unterkünfte ermöglichen Gästen eine Auszeit mitten in der Natur.
Auch in Wales wartet ein außergewöhnliches Glamping-Resort. Versteckt in einem Waldgebiet stehen drei völlig unterschiedliche Unterkünfte: ein Baumhaus, ein ausgebauter Planwagen und ein UFO - ein besonderes Highlight für Science-Fiction-Fans.
Hoch oben in den spanischen Pyrenäen finden sich eindrucksvolle Spuren der industriellen Vergangenheit. Der historische Bahnhof Canfranc, auch als „Titanic der Pyrenäen“ bezeichnet, wurde in ein Luxushotel verwandelt und verbindet historische Architektur mit modernem Reisekomfort.
Außergewöhnliche Unterkunft am Lysefjord in Norwegen
Norwegen ist mit seinen Fjorden, Seen und Bergen ein beliebtes Ziel für Naturliebhaber, Wanderer und Outdoor-Fans. Eine außergewöhnliche Unterkunft am Lysefjord nutzt die spektakuläre Landschaft als Kulisse und scheint über dem Fjord zu schweben. Die abgeschiedene Lage bietet eindrucksvolle Ausblicke und Naturerlebnisse fernab der Zivilisation.
Spektakuläre Lodge am Salar de Uyuni in Bolivien
Noch abgeschiedener liegt eine außergewöhnliche Unterkunft im bolivianischen Hochland. Dort erstreckt sich der Salar de Uyuni, der größte Salzsee der Welt. Am Rand eines Felsvorsprungs thront eine Lodge aus drei stählernen Containern auf Stelzen.
Die besondere Lage eröffnet weite Blicke über die Landschaft und bietet ideale Voraussetzungen für Fotografie, Trekking und Nächte unter einem beeindruckenden Sternenhimmel.