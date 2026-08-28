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Dokumentation

Neue Entdeckungen

Eine ausrangierte Windmühle im englischen Suffolk oder ein umgebauter Bus mit Luxusausstattung in Schottland. Futuristische Hideaways und Hotels mit historischen Besonderheiten.

Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 31.10.2028

Außergewöhnliche Unterkünfte, besondere Architektur und ungewöhnliche Übernachtungserlebnisse: Diese Folge der Reihe führt nach England, Schottland, Polen und in die Sonora-Wüste im US-Bundesstaat Arizona. Architekten, Gastgeber und Mitarbeiter geben Einblicke in die Geschichte der Unterkünfte, ihre Ausstattung und die jeweilige Servicekultur.

Historisch und kurios übernachten in Großbritannien

An der Ostküste Englands wartet ein historischer Ort mit einem Geheimnis: Eine fünfstöckige Windmühle aus dem 19. Jahrhundert wurde zu einer außergewöhnlichen Unterkunft umgebaut und bietet Platz für bis zu vier Gäste.

Auch in Schottland steht das Übernachten mit besonderem Flair im Mittelpunkt. Dort dienen neun ausgebaute Busse als individuelle Quartiere für Selbstversorger. Im englischen Lincolnshire wird das Prinzip „Aus alt mach neu“ noch ungewöhnlicher: Gäste können unter anderem in einem umgebauten Mähdrescher, Panzer oder Hubschrauber übernachten.

Thermalquellen in Arizona und Architektur in Polen

Mitten in der Sonora-Wüste in Arizona liegt ein Urlaubsresort neben natürlichen mineralischen Thermalquellen. Neben Entspannung bietet die Unterkunft verschiedene Aktivitäten wie Klettertouren, Farmbesichtigungen und Wanderungen durch die Umgebung.

Eine weitere Station führt in den Süden Polens. Dort fällt ein Ski-Chalet durch seine außergewöhnliche Architektur auf. Eine Besonderheit im Inneren ist das sogenannte „schwebende Schlafzimmer“, das den Gästen ein ungewöhnliches Übernachtungserlebnis bietet.

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