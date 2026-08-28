Auf mehr als 2.000 Metern Höhe liegt ein Luxushotel auf einem abgeschiedenen Berggipfel in den Schweizer Alpen. Von dort eröffnet sich ein weiter Blick auf die Bergwelt. Schon die Anreise ist außergewöhnlich: Das Hotel ist mit der Pilatusbahn verbunden, die als steilste Zahnradbahn der Welt gilt. Die sechsteilige Doku-Reihe „Die außergewöhnlichsten Hotels der Welt“ porträtiert besondere und überraschende Unterkünfte rund um den Globus. Sie blickt hinter die Kulissen versteckter Urlaubsdomizile und zeigt außergewöhnliche Hotelkonzepte, ihre Architektur, Geschichte und die Menschen hinter diesen besonderen Reisezielen.