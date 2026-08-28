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  4. Die außergewöhnlichsten Hotels der Welt: Geheimnisse und Legenden

Dokumentation

Geheimnisse und Legenden

Vom Leuchtturm-Hotel auf den Kanarischen Inseln bis zu einem der ältesten Gasthöfe Englands: Unterkünfte mit mysteriösen Legenden, historischen Architekturen und verborgenem Charme.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2025
Datum:
Verfügbar in
DE
Verfügbar bis:
bis 31.10.2028
Ton
UT

Geschichte, Geheimnisse und eine besondere Atmosphäre prägen diese außergewöhnlichen Hotels und Unterkünfte. Versteckt in spektakulären Landschaften und fernab klassischer Reiseziele bieten sie ungewöhnliche Möglichkeiten zum Übernachten - von schwimmenden Camping-Pods in England über ein Leuchtturm-Hotel auf La Palma bis zu einem Luxushotel hoch in den Schweizer Alpen.

Schwimmende Camping-Pods und Leuchtturm-Hotel

Urlaub auf dem Wasser ist nicht nur auf einem Hausboot möglich. In der englischen Grafschaft Devon befinden sich futuristische Kuppeln, die direkt auf dem Wasser schwimmen. Die Camping-Pods liegen am Rand eines Nationalparks und verbinden außergewöhnliche Architektur mit einem naturnahen Urlaubserlebnis. Auf der Kanareninsel La Palma wartet ein weiterer besonderer Rückzugsort: Direkt an der Küste wurde ein Leuchtturm in ein außergewöhnliches Hotel verwandelt. Abseits der bekannten Urlauberorte bietet die Unterkunft viel Ruhe und einen unmittelbaren Blick auf den Atlantik.

Außergewöhnliche Unterkünfte in Mexiko und England

Wüstenlandschaft trifft auf minimalistisches Design: Auf einer Farm in Mexiko befindet sich ein Resort aus markanten Betongebäuden. Die Architektur fügt sich bewusst in die karge Landschaft ein und macht die Umgebung zu einem wesentlichen Teil des Hotelerlebnisses. Eine völlig andere Geschichte erzählt ein rund 600 Jahre altes Gebäude im englischen Sussex. Das mittelalterliche Bauwerk ist von Legenden und Erzählungen über angebliche Spukerscheinungen umgeben. Seine lange Geschichte und geheimnisvolle Atmosphäre machen das Haus zu einer außergewöhnlichen Unterkunft.

Luxushotel hoch über den Schweizer Alpen

Auf mehr als 2.000 Metern Höhe liegt ein Luxushotel auf einem abgeschiedenen Berggipfel in den Schweizer Alpen. Von dort eröffnet sich ein weiter Blick auf die Bergwelt. Schon die Anreise ist außergewöhnlich: Das Hotel ist mit der Pilatusbahn verbunden, die als steilste Zahnradbahn der Welt gilt. Die sechsteilige Doku-Reihe „Die außergewöhnlichsten Hotels der Welt“ porträtiert besondere und überraschende Unterkünfte rund um den Globus. Sie blickt hinter die Kulissen versteckter Urlaubsdomizile und zeigt außergewöhnliche Hotelkonzepte, ihre Architektur, Geschichte und die Menschen hinter diesen besonderen Reisezielen.

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