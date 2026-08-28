Dokumentation
Versteckte Rückzugsorte
Ein Wüsten-Luxusresort in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder ein verspiegeltes Retreat hoch über Norwegens Fjorden: Wo finden Reisende jenseits des Trubels Ruhe?
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2025
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 31.10.2028
Außergewöhnliche Hotels und Ferienunterkünfte bieten besondere Reiseerlebnisse fernab vom Massentourismus. Betreiber, Architekten und Mitarbeiter geben Einblicke hinter die Kulissen versteckter Urlaubsdomizile und zeigen, wie Architektur, Nachhaltigkeit und Natur miteinander verbunden werden. Von Norwegens Fjorden über das australische Outback bis zur Wüste Rub al-Chali entstehen Orte, die Ruhe, Abgeschiedenheit und außergewöhnlichen Komfort versprechen.
Retreat in Norwegen und Baumhaushotel in England
Inmitten der norwegischen Fjordlandschaft liegt ein entlegenes Retreat mit kleinen Ferienhäusern. Die Unterkünfte bieten einen weiten Panoramablick auf die umliegende Natur und viel Ruhe. Die abgeschiedene Region steht unter Naturschutz und macht die besondere Landschaft selbst zum Mittelpunkt des Aufenthalts.
Eine andere Form des Natururlaubs bietet ein Baumhaushotel im englischen Dorset. Bei Bau und Betrieb setzen die Verantwortlichen auf Nachhaltigkeit und die Verwendung lokaler Materialien. Die Unterkünfte verbinden außergewöhnliche Architektur mit einem unmittelbaren Erlebnis der englischen Natur.
Luxus-Camping in Australien und Glamping in Irland
Bauernhofurlaub einmal anders: Auf einer Farm im australischen Outback können Gäste in einem luxuriös ausgebauten Wohncontainer mit eigenem Pool übernachten. Die ungewöhnliche Unterkunft verbindet das Leben auf einer Farm mit modernem Komfort und der Weite der australischen Landschaft.
Auch in Irland wird Camping neu interpretiert. Dort dient ein ausrangiertes Rettungsboot im U-Boot-Look als außergewöhnliche Glamping-Unterkunft. Das ungewöhnliche Urlaubsdomizil zeigt, wie aus einem ehemaligen Nutzfahrzeug eine besondere Übernachtungsmöglichkeit entstehen kann.
Fünf-Sterne-Luxus in der Wüste Rub al-Chali
Endlose Dünen und die Weite der Wüste prägen die nächste außergewöhnliche Unterkunft. Mitten in der Rub al-Chali auf der Arabischen Halbinsel, einer der größten Sandwüsten der Welt, liegt ein luxuriöses Ferienresort. Reisende erleben dort beduinisch geprägte Gastfreundschaft und regionale Traditionen in Verbindung mit Fünf-Sterne-Komfort.
Die sechsteilige Doku-Reihe „Die außergewöhnlichsten Hotels der Welt“ porträtiert besondere und überraschende Unterkünfte rund um den Globus. Sie blickt hinter die Kulissen versteckter Urlaubsdomizile und stellt außergewöhnliche Hotelkonzepte, ihre Betreiber und die Menschen vor, die an diesen abgeschiedenen Orten arbeiten.