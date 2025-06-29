Auch in diesem Jahr führen Peter Fässlacher und Cécile Schortmann durch die Live-Sendungen. In den Mittagspausen wurden aktuelle Themen mit Live-Gesprächen vertieft.



Die Bachmannpreisträgerin von 2020, Helga Schubert, hält die "Rede zur Literatur" bei der Eröffnung der Tage der deutschsprachigen Literatur 2026 am 24. Juni, die in diesem Jahr live auf 3sat übertragen wird und auch als Stream abrufbar ist unter 3sat.de und bachmannpreis.orf.at. Der Titel dieser Rede lautet "Und führe uns nicht in Versuchung".