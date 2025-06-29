Kultur
50. Tage der deutschsprachigen Literatur - Alle Infos
Das große Wettlesen im Doppel-Jubiläumsjahr: Vom 25. bis 28. Juni 2026 geht der Bewerb in seine 50. Ausgabe, außerdem gilt es den 100. Geburtstag seiner Namensgeberin Ingeborg Bachmann zu feiern.
- Datum:
Im Doppeljubiläumsjahr gehen im österreichischen Klagenfurt bei den 50. Tagen der deutschsprachigen Literatur 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn ins Rennen um eine der begehrtesten literarischen Auszeichnungen im deutschen Sprachraum, den Ingeborg-Bachmann-Preis und fünf weitere Preise.
Folgende Preise werden in Klagenfurt vergeben
- Ingeborg-Bachmann-Preis der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 30.000 Euro
- KELAG-Preis 15.000 Euro
- Deutschlandfunk-Preis 12.500 Euro
- 3sat-Preis 7.500 Euro
- BKS Bank-Publikumspreis 7.000 Euro - verbunden mit dem
- Aufenthaltsstipendium des Kulturfestivals Carinthischer Sommer 3.000,-- Euro
Alle Bewerbstage 2026
Anlässlich des Doppeljubiläums überträgt 3sat auch die Eröffnung am 24. Juni ab 19.00 Uhr live. Vom 25. bis zum 27. Juni stellen sich dann im ORF-Landesstudio 14 Autor*innen der siebenköpfigen Bachmann-Jury und auch das Publikum kann wieder vor Ort im neu gestalteten Ingeborg-Bachmann-Park mitfiebern. Am Sonntag, den 28. Juni werden ab 11 Uhr der 50. Ingeborg-Bachmann-Preis sowie die fünf weiteren Preise vergeben
Auch in diesem Jahr führen Peter Fässlacher und Cécile Schortmann durch die Live-Sendungen. In den Mittagspausen wurden aktuelle Themen mit Live-Gesprächen vertieft.
Die Bachmannpreisträgerin von 2020, Helga Schubert, hält die "Rede zur Literatur" bei der Eröffnung der Tage der deutschsprachigen Literatur 2026 am 24. Juni, die in diesem Jahr live auf 3sat übertragen wird und auch als Stream abrufbar ist unter 3sat.de und bachmannpreis.orf.at. Der Titel dieser Rede lautet "Und führe uns nicht in Versuchung".
In der Jury gibt es in diesem Jahr keine Veränderungen: Klaus Kastberger, langjähriges Jury-Mitglied und Leiter des Literaturhauses Graz, übernimmt weiterhin den Juryvorsitz.
Die weiteren Juror*innen in Klagenfurt sind die Schweizer Schauspielerin und Bühnenautorin Laura de Weck, die Kulturwissenschafterin Mithu Sanyal, der Literaturwissenschafter und Kritiker Thomas Strässle, die Herausgeberin des Magazins "Literarische Welt" Mara Delius, die Feuilleton-Chefin der Wochenzeitschrift "Die Furche" Brigitte Schwens-Harrant und der Publizist Philipp Tingler.
14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn gehen ins Rennen um eine der begehrtesten literarischen Auszeichnungen im deutschen Sprachraum, im umgestalteten Ingeborg-Bachmann-Park des Landesstudios sowie im Lendhafen kann live mitgelesen und mitgefiebert werden.
Schwerpunkt des ORF
Die Autor*innen haben jeweils etwa 25 Minuten Zeit, um ihren bislang unveröffentlichten Prosatext vor der versammelten Jury und dem im TV-Theater und im neu gestalteten Ingeborg-Bachmann-Park anwesenden Publikum zu präsentieren.
Die Jury hat folgende Autorinnen und Autoren nominiert: Gesche Heumann (D), Ozan Zakariya Keskinkılıç (D), Seraina Kobler (CH), Wolfgang Popp (A), Kurt Prödel (D), Jovana Reisinger (D), Caroline Rosales (D), Slata Roschal (D), Lena Schätte (D), Magdalena Schrefel (A), Fiona Sironic (D), Christoph Szalay (A), Kinga Tóth (H), Derya Uzun (D) ).
Bei der Ermittlung der Preisträger bleibt alles beim Alten, es gibt auch in diesem Jahr keine Shortlist - d.h. es bleibt für alle Lesenden bis zuletzt spannend.