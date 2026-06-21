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Ein Mann mit grauen Haaren sitzt in einem grünen Liegestuhl und hält einen Strohhut mit blau-braunem Band auf dem Schoß; die Szene spielt sich im Garten ab.

Kultur

Literatur im Garten 2026 - Tag 2

Auch am Freitag begrüßt Cécile Schortmann in der Mittagspause der Lesungen namhafte Gäste aus der Literaturszene zum Gespräch im Bachmann-Garten.

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Schriftzug Ingeborg-Bachmannpreis

Tage der deutschsprachigen Literatur

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Schriftzug Ingeborg-Bachmannpreis
Kultur -

50. Tage der deutschsprachigen Literatur - Infos

Das große Wettlesen: Vom 25. bis 28. Juni 2026 lesen in Klagenfurt 14 Autor*innen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn, um den begehrten Bachmann-Preis zu erringen.

Sendungsbereich:
Tage der deutschsprachigen Literatur

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