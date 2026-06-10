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Das Porträtfoto der Schriststellerin Helga Schubert zeigt eine ältere Frau mit langen grauen Haaren.

Kultur

Eröffnungsrede 2026 von Helga Schubert

Im Doppeljubiläums-Jahr 2026 hält Helga Schubert, Bachmannpreisträgerin 2020, bei der Eröffnung der "Tage der deutschsprachigen Literatur" die "Rede zur Literatur".

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Schriftzug Ingeborg-Bachmannpreis

Tage der deutschsprachigen Literatur

Helga Schubert gewann den Bachmannpreis im unter Coronabedingungen abgehaltenen Bewerb im Jahr 2020, doch ihre Bachmann-Historie ist eine viel längere.

Die in Ost-Berlin aufgewachsene Schriftstellerin veröffentlichte bereits in der DDR Kinderbücher und Prosatexte, später kamen Theaterstücke und Hörspiele und Fernsehspiele dazu.
1980 wurde Helga Schubert von Günter Kunert zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb - so hießen die Tage der deutschsprachigen Literatur damals noch - eingeladen, durfte aber nicht aus der DDR ausreisen.
Von 1987 bis 1990 war sie Mitglied der Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises.

Ihre Rede, die sie im Doppeljubiläums-Jahr in Klagenfurt hält, trägt den Titel "Und führe uns nicht in Versuchung".

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