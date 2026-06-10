Eröffnungsrede 2026 von Helga Schubert

Helga Schubert gewann den Bachmannpreis im unter Coronabedingungen abgehaltenen Bewerb im Jahr 2020, doch ihre Bachmann-Historie ist eine viel längere.



Die in Ost-Berlin aufgewachsene Schriftstellerin veröffentlichte bereits in der DDR Kinderbücher und Prosatexte, später kamen Theaterstücke und Hörspiele und Fernsehspiele dazu.

1980 wurde Helga Schubert von Günter Kunert zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb - so hießen die Tage der deutschsprachigen Literatur damals noch - eingeladen, durfte aber nicht aus der DDR ausreisen.

Von 1987 bis 1990 war sie Mitglied der Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises.



Ihre Rede, die sie im Doppeljubiläums-Jahr in Klagenfurt hält, trägt den Titel "Und führe uns nicht in Versuchung".

